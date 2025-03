Carnevale va in archivio: numeri e vincitori

Una fiumana, anzi visto che siamo in una località di mare, una marea di bambini ha invaso ieri pomeriggio Porto San Giorgio riempiendola di allegria con i loro schiamazzi e gruppi mascherati che battagliavano, pardon giocavano, a colpi di coriandoli e stelle filanti. Erano tanti (ma che diciamo!) tantissimissimi compresi i piccoli piccoli che gioivano più di tutti trasportati com’erano in carrozzina. Anche il sole si è fermato a guardare ma è stato parsimonioso di calore cosicché ha avuto la meglio un gelido venticello, Un Carnevale, quello sangiorgese, prima e soprattutto dei bambini, comunque facilmente assimilabile alle famiglie in quanto sempre direttamente coinvolte. Gruppi formati da maschere a tema con indosso vestiti improbabili i cui indossatori partecipanti si davano la voce urlando, cantando e ballando. Una confusione indescrivibile un procedere lentissimo del corteo tanto che i vari gruppi a volte venivano a contatto fondendosi. Gruppi iscritti e partecipanti 15, di cui 11 di Porto San Giorgio, 3 di Fermo ed uno di Corridonia. Le scuole sangiorgese erano tutte rappresentate comprese le private Canossiane con "Sali a bordo! L’arca di Noè accoglie la pace" e le Gaetanine con "Tutti all’opera nessuno escluso. I frutti del nostro lavoro". Il primo premio è andato al gruppo "Siamo fatti così (Il corpo umano)" della scuola primaria e dell’infanzia di Borgo Rosselli; secondo il gruppo "La sciabica del capoluogo" della scuola Primaria e dell’infanzia del Capoluogo; terzo classificato "Un Mare da A.mare"della scuola d’infanzia di Borgo Costa. Con il rogo del Re carnevale in piazza Marina Porto San Giorgio verso le 18:30 ha chiuso il Carnevale 2024. Una folla immensa, specie di bimbi. Tutti stanchi ma soddisfatti per aver trascorso qualche ora di spensieratezza. La festa? Inconvenienti a parte e comunque di lieve entità, un Trionfo. "E’ stato un bel momento, abbiamo rivissuto tutto il lungo cammino del nostro Carnevale, perché questo è ciò che lo differenzia da tutti gli altri, il fatto di non essere la festa di un giorno ma un percorso articolato e logico, durante il quale raccontiamo l’effimero regno di questo spettinato sovrano che ogni anno ci regala momenti di allegria e di spensieratezza, oggi più che mai necessari. Siamo partiti il 12 febbraio, proseguendo il 16 con l’accensione della lanterna, poi il 23 con ‘Mengone & Friends’, il 27 giovedì grasso con la consegna delle chiavi da parte dei sindaci ai rispettivi Re e a seguire la doppia festa di Fermo e Porto San Giorgio. Sabato prossimo saremo al blasonato ‘Carnevale d’Europa’ di Cento, tra i più importanti d’Italia. Baraonda è esempio di sinergia tra due Comuni vicini, un progetto di grande originalità, con i suoi appuntamenti unici e le sue maschere tradizionali. Grazie davvero a tutti, è stata ancora una volta una bella festa". Silvio Sebastiani