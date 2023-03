Carnevale, vittoria per il quartiere centro Premiazioni col giallo

Si è chiuso il sipario domenica sulla 46esima edizione del Carnevale Monturanese, la prima nella sua formula classica post Covid. Grandi presenze e strade affollatissime anche domenica, quando si è "recuperata" la seconda sfilata a causa del maltempo di sette giorni prima. Una grande cornice di pubblico e l’entusiasmo storico del carnevale come ha raccontato la presidente della Pro Loco e presentatrice, insieme a Barbara Sabbatini, della manifestazione Lucia Gallucci: "Sono veramente soddisfatta e felice di questo Carnevale perché è stata un’edizione strepitosa. Avevamo aspettative molto alte ma siamo molto soddisfatti anche della giornata di domenica con oltre 3mila presenze in Piazza della Libertà. Un lavoro duro e meticoloso a livello organizzativo e anche per quello che riguarda la sicurezza non è facile soprattutto quando si parla di un fiore all’occhiello come il Carnevale. Sono fiera dei quartieri partecipanti e della Pro Loco che ha fatto tutto il possibile per organizzare al meglio; il grazie va all’Amministrazione Comunale, agli sponsor e a tutti coloro che hanno gravitato intorno all’evento. Ripensando alle sfilate viene la pelle d’oca perché ti rendi conto che si tratta di un evento di tale riconoscibilità e che puntiamo a far crescere ulteriormente". A vincere è stato il Quartiere Centro con Yattaman, anche se c’è stato un piccolo giallo con un errore durante il conteggio dei voti. Il podio annunciato domenica dal palco non era quello corretto ma proprio per questo si sono riuniti lunedì sera i quartieri partecipanti, la Pro Loco e l’Amministrazione Comunale: qui è stato decretato, con assoluta unanimità, che il podio restasse quello. Quindi il Cappello di Re Carnevale va al Quartiere Centro, davanti al Quartiere Sant’Andrea con "La vita è un gioco.." e al Quartiere San Lorenzo con "Wednesday Addams".