Sam, un addio pesante

Giuseppe Tassi
Sam, un addio pesante
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Morto a 20 anniGrandineAllerta meteoMattia Zaccagni figliMaxi yachtFeste e sagre
Acquista il giornale
CronacaCarnevali:: "Attenzione per la montagna"
15 ago 2025
ALESSIO CARASSAI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Il Resto del Carlino
  2. Fermo
  3. Cronaca
  4. Carnevali:: "Attenzione per la montagna"

Carnevali:: "Attenzione per la montagna"

L’avvocato parteciperà alle elezioni con la civica ‘I Marchigiani per Acquaroli’ .

Emiliano Carnevali

Emiliano Carnevali

Per approfondire:

L’avvocato Emiliano Carnevali, in occasione dell’apertura della sua sede elettorale, ha incontrato la popolazione locale per presentare la sua candidatura alle elezioni regionali del 28 e 29 settembre. L’avvocato Carnevali parteciperà alle prossime elezione con la lista civica ‘I Marchigiani per Acquaroli’ a sostegno del candidato del centrodestra Francesco Acquaroli e rappresenta uno dei pochissimi rappresentanti dell’area montana, presenti alla cerimonia anche il Commissario speciale alla ricostruzione il senatore Guido Castelli.

"Insieme possiamo cogliere una grande occasione – esordisce Emiliano Carnevali – portare un rappresentante dell’area montana e delle zone interne del Fermano e non solo in Regione. Questo è un territorio ferito dal sisma che ha saputo rialzarsi grazie alla ricostruzione portata avanti negli ultimi anni. Servono infrastrutture come la Pedemontana che sono determinati; uno strumento importantissimo come la Zes che può attivare nuove risorse e abbattere il peso della burocrazia nei confronti delle attività produttive. Sono fortemente convinto del valore civico di raccogliere le istanze che arrivano dalla popolazione e da un territorio, in questo modo c’è una corrispondenza diretta fra gli elettori e il candidato; insomma la politica e gli eletti devono tornare ad essere di esempio. Senza ciò il rischio astensionismo sarà altissimo. Sono molti anni che questa parte di territorio non esprime un rappresentante in Regione, oggi possimo farlo".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata