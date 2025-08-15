Carnevali:: "Attenzione per la montagna"

L’avvocato Emiliano Carnevali, in occasione dell’apertura della sua sede elettorale, ha incontrato la popolazione locale per presentare la sua candidatura alle elezioni regionali del 28 e 29 settembre. L’avvocato Carnevali parteciperà alle prossime elezione con la lista civica ‘I Marchigiani per Acquaroli’ a sostegno del candidato del centrodestra Francesco Acquaroli e rappresenta uno dei pochissimi rappresentanti dell’area montana, presenti alla cerimonia anche il Commissario speciale alla ricostruzione il senatore Guido Castelli.

"Insieme possiamo cogliere una grande occasione – esordisce Emiliano Carnevali – portare un rappresentante dell’area montana e delle zone interne del Fermano e non solo in Regione. Questo è un territorio ferito dal sisma che ha saputo rialzarsi grazie alla ricostruzione portata avanti negli ultimi anni. Servono infrastrutture come la Pedemontana che sono determinati; uno strumento importantissimo come la Zes che può attivare nuove risorse e abbattere il peso della burocrazia nei confronti delle attività produttive. Sono fortemente convinto del valore civico di raccogliere le istanze che arrivano dalla popolazione e da un territorio, in questo modo c’è una corrispondenza diretta fra gli elettori e il candidato; insomma la politica e gli eletti devono tornare ad essere di esempio. Senza ciò il rischio astensionismo sarà altissimo. Sono molti anni che questa parte di territorio non esprime un rappresentante in Regione, oggi possimo farlo".