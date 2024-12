Caro affitti, le domande entro fine anno

C’è tempo fino al 31 dicembre 2024 per presentare le domande di partecipazione all’avviso pubblico a sostegno delle famiglie in difficoltà economiche per il pagamento dei canoni di locazione (affitti) riferiti all’abitazione di residenza. Avviso le cui informazioni sono reperibili sulla home page del sito comunale dove è scaricabile anche il modello di domanda. Una misura, con fondi esclusivamente comunali, che prevede un contributo erogato a beneficio di nuclei familiari residenti in città che si trovano in situazione di disagio sociale ed economico. Possono partecipare al bando i residenti nel Comune di Fermo con valore Isee di importo non superiore a 7 mila euro, con un contratto di locazione non superiore a 500 euro. Per informazioni è possibile rivolgersi al Front Office dei Servizi Sociali al n. 0734. 284236.