Caro energia Aiuti alle famiglie

Il Consiglio regionale delle Marche ha approvato all’unanimità un mozione per il sostegno alle famiglie contro il caro energetico. L’atto è finalizzata a concedere un contributo alle famiglie meno abbienti per l’installazione di pannelli fotovoltaici e ridurre i costi dell’energia. La mozione, sottoscritta dai consiglieri Luca Santarelli (Rinasci Marche), Jessica Marcozzi e Gianluca Pasqui (FI), chiede di sollecitare il Governo ad un intervento che preveda un titolo di spesa dal fondo economico del Pnrr, al fine di finanziare l’installazione di impianti fotovoltaici nelle abitazioni di famiglie e cittadini in evidenti difficoltà economiche.