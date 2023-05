"Caro energia Ecco come si può frenare"

Un modo per contrastare il caro energia che sta assillando molte famiglie (e aziende) e vedere ridotti gli importi della bolletta con un progetto di autonomia energetica, lo hanno trovato, i soci della neo costituita ‘Energia Futura’ srl, Luca D’Ercoli (Sant’Elpidio a Mare), Marco Belladama (Monte Urano) e Alfredo Croceri (Civitanova). "È un concetto nuovo di impianto fotovoltaico che è alla portata di tutti – spiegano – , abbatte costi superflui e riduce al minimo tempi di realizzo e burocrazia consentendo al cittadino di raggiungere l’autosufficienza energetica".

L’intuizione è arrivata dalla necessità di Belladama di risolvere un problema tecnico. "Facevo già programmazione degli inverter (centraline che gestiscono la produzione di energia elettrica ricavata dai pannelli solari, ndr) – spiega – per cui ho pensato di realizzare un impianto fotovoltaico per far funzionare i miei server h24 e dargli quella continuità di energia di cui avevo assoluto bisogno per lavoro". Belladama ha imparato come realizzare un impianto che non immetta energia al Gestore dei Servizi Energetici (Gse), utilizzandola esclusivamente per le proprie esigenze. Così, ha messo i pannelli solari sul tetto, collegando inverter e batteria. "L’energia prodotta va a finire dentro la batteria che, durante la notte, ci viene restituita. Ho dimensionato il sistema calcolando le 24 ore di utilizzo per cui, quando si rifà giorno, il pannello ricomincia a produrre corrente che alimenta il server che porta energia alla batteria. E via così".

Ha poi aumentato la potenza collegando alla rete gli elettrodomestici e il sistema funzionava. "Sappiamo che i pannelli fotovoltaici funzionano. La novità è che non c’è il collegamento al Gse che non è un passaggio obbligato. Il nodo è tutto qui. Sia chiaro, non siamo contro il Gse. Ma laddove non c’è un forte sbilanciamento tra notte e giorno, e parliamo del 95% dei casi, collegarsi al Gse restituisce 0,00 qualcosa euro al kw: non c’è tutta questa convenienza. La stessa legga n.172022, all’art. 9 consente l’installazione, con qualunque modalità, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici, senza richiedere autorizzazioni. Per la detrazione fiscale, basta inviare una Pec al Comune, citando il decreto 298, comunicando l’installazione di 3,7Kw con 10kw di accumulo. Il Comune risponde con un numero di protocollo ed è fatta". Di che risparmio parliamo? "Per installare un impianto on grid (con allaccio alla rete elettrica nazionale, ndr), da 6 Kw si può pagare fino a 20mila euro. Con il metodo di Energia Futura, 10mila euro. In entrambi i casi, è prevista una detrazione del 50% se chi realizza l’impianto è persona fisica, del 100% se è un soggetto giuridico. Il calo della bolletta si può vedere fin da subito".

Marisa Colibazzi