Fermo, gasolio alle stelle: aziende agricole in ginocchio

Caro gasolio, aziende agricole in ginocchio

Fermo, 22 gennaio 2023 - Salgono i costi di gestione e produzione delle aziende agricole, ma scendono i prezzi dei prodotti immessi sul mercato. Questa la realtà economica legata all’inflazione che sta mettendo a rischio le aziende. Tra i costi in vertiginoso aumento impossibili da governare, c’è quello del gasolio agricolo arrivato a costare mediamente 1.20 euro al litro, a fronte dei 65 centesimi del pre inflazione. Tra le aziende colpite dal caro gasolio agricolo l‘Agromeccanica Scoccia Marco di Petritoli, in attività da oltre settant’anni passata alla gestione di terza generazione, che si occupa di lavori agricoli per conto terzi oltre a coltivare a seminativo una superficie di oltre 250 ettari di terreno di proprietà.

"Salgono i costi di produzione e gestione aziendale – dice Gianfranco Scoccia, padre di Marco – ma diminuiscono i prezzi di grano duro e tenero, scesi rispettivamente di 10 euro e 8 euro al quintale, dopo una stagione di raccolto nettamente inferiore nelle quantità rispetto alla media a causa della siccità dello scorso anno. Il costo del gasolio è arrivato a 1.20 euro al litro. Consideriamo che una mietitrebbia consuma circa 400 litri di gasolio per 13 ore di lavoro. Buchi di bilancio in entrate che un’azienda può ammortizzare solo se è ben strutturata. Ma per quanto tempo?". Scendono anche i prezzi dei prodotti frutticoli. "Siamo difronte ad una diminuzione di prezzi di frutta sul mercato di circa 15/20 centesimi al chilo che si scontra con l’aumento dei costi di produzione – dice Paolo Acciarri, dell’azienda Fratelli Acciarri di Ortezzano, tra i maggiori produttori e commercianti di frutta –. L’aumento del costo del gasolio, dell’energia, dei concimi, fitofarmaci e imballaggio, incide di circa 20 centesimi in più sulla produzione di un chilo di frutta, che paradossalmente si va a vendere a 20 centesimi meno. A questa realtà si aggiunge la complessità del riconoscimento del sostegno delle quote Pac, che scoraggerà tanti produttori agricoli. La soluzione? La nostra azienda si muove da tempo verso nuove tecnologie mirate alla riduzione dei costi di energia e combustibile per un’agricoltura di precisione, ma questo richiede continui investimenti. Sono necessari interventi mirati di politica agricola".

In crisi anche il settore d’impresa che lavora nell’ambito del movimento terra e costruzioni civiche e industriali. Settore di cui è consolidata professionalità, l’azienda ‘Basili Agromeccanica’ di Valmir di Petritoli. "Usiamo gasolio industriale, pagato l’altro ieri 1,85 euro al litro – dice Gabriele Basili –. Consideriamo che ogni mezzo meccanico dal camion all’escavatore, consuma mediamente 20 litri di gasolio all’ora. Chiunque può fare un conto della serva e capire quanto sia difficile ammortizzare gli aumenti a fronte di contratti su appalti con enti pubblici e privati risalenti ai tempi precedenti lo scatto di aumenti. Per ora l’unico sostegno siamo noi: sacrifici personali e finanze proprie. Ma non si può andare avanti a lungo"