"Caro gasolio, in mare 2 volte a settimana"

"Tutte le aziende legate al comparto ittico si trovano in difficoltà e non c’è una soluzione tecnica per porvi rimedio. Ne servirebbe una politica che ad oggi purtroppo non c’è". Lo sostiene l’operatore della pesca Basilio Ciaffardoni con riferimento al caro gasolio per il quale alcuni mesi fa i pescatori hanno inscenato delle manifestazioni di protesta perché il suo costo era raddoppiato rispetto ai 50 cent al litro mettendoli in grossa difficoltà se si considera che, a seconda delle dimensioni, le loro barche bruciano dai 1.000 ai 3.000 litri di carburante al giorno.

Risultato della protesta pari allo zero: oggi il gasolio costa 0,95 euro al litro: "In effetti non hanno portato a niente di positivo perché il prezzo è rimasto altissimo" ammette Ciaffardoni, a cui chiediamo se stante la situazione sia stato assunto un qualche rimedio: "L’unica soluzione che è stato possibile adottare – spiega – è la diminuzione delle giornate di pesca: si va in mare 2 massimo 3 giorni la settimana. Purtroppo la categoria dei pescatori non è protetta come meriterebbe e questo non fa presagire nulla di buono per il futuro". Chi risente di più questo stato di cose? "Certamente i produttori che sono poco organiz – spiega ancora ,– aziende che sono più strutturate con la crescita dei prezzi alla fonte decidono di aumentare anche loro il costo del bene alla fine della filiera". Insomma, sembra che non vi siano alternative alla diminuzione delle giornate lavorative. "Purtroppo no e questo comporta pure la diminuzione della quantità di prodotto sul mercato" conferma. Ma vongolare e strascico hanno lo stesso approccio al problema? "Le vongolare già da tempo si sono consorziate: pescano poco e vendono bene il loro prodotto. Lo strascico non è che può subito e facilmente percorrere le stesse dinamiche consortili. Sono realtà tecnicamente diverse".

Le complicanze rispetto alla mancanza di prodotto sui banchi del mercato sono molteplici: "Ovviamente ne risentono i ristoratori e tutti coloro che fanno uso del nostro prodotto e, con i benefici, coloro che fanno arrivare il pesce dall’estero, ulteriore smacco per le realtà economiche italiane. Non c’è una soluzione perchè deve essere esplicitamente politica, ma il governo, qualunque esso sia, in Italia non riesce a prendere le decisioni che dovrebbero essere concordate a livello europeo". Ciaffardoni chiude i suoi ragionamenti con il proverbio "Nulla cambia al servo se non le abitudini dei padroni".

Silvio Sebastiani