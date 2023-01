Caro vita, aiuti per le famiglie

L’amministrazione di Amandola, guidata dal sindaco Adolfo Marinangeli, ha rifinanziato nel Bilancio del 2023 il bonus alimentare dedicato alle famiglie in difficoltà residenti nel territorio della città montana. Il contributo potrà essere utilizzato per l’acquisto di beni alimentari o prodotti di prima necessità presso gli esercizi commerciali del paese o per l’acquisto dei buoni mensa scolastici per i bambini. Per gli interessati le richieste andranno presentate presso il Comune all’ufficio protocollo, entro le 13 di lunedì 16 gennaio. I requisiti necessari per accedere al Bonus: essere residenti ad Amandola, percepire un reddito Isee pari o inferire a 16.000 euro. Su una carta prepagata sarà accreditato un bonus variabile da 100 a 500 euro, in base al numero della persone che compongono il nucleo familiare. Per ulteriori info 0734-840760.

a.c.