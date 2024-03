Carola, una storia di cuore e coraggio

La fragilità dei piccoli, le ferite della pandemia, la storia di una ragazza che potrebbe essere la figlia di tutti. È la storia che racconta Patrizia Baglioni, insegnante, blogger, scrittrice e mamma fermana, che ha pubblicato il suo ultimo libro edito da Giaconi. È uscito il 23 febbraio scorso ‘Il mio nome è Carola’, la vicenda di una ragazza di 16 anni che frequenta il liceo artistico estremamente originale e sicura di sé. Un evento tragico la porta a mettere in discussione tutte le sue certezze e l’immagine che ha di se stessa si infrange in mille pezzi. Con fatica la giovane affronta le paure e ripara le insicurezze a partire dal suo nome: Carola. "Un romanzo di formazione pensato e scritto due anni fa in pieno lockdown. Sono a contatto con i ragazzi ogni giorno, li ho voluti rendere protagonisti".