Carotaggi al porto, quali sono le sone interdette

L’ufficio circondariale marittimo – guardia costiera di Porto San Giorgio ha emesso un’ordinanza per dare disposizioni a garanzia della sicurezza durante l’esecuzione di lavori di carotaggio all’imboccatura del porto di Porto San Giorgio. Con il suo documento la guardia costiera sangiorgese comunica che dal giorno di lunedì 22 settembre e fino a venerdì 10 ottobre 2025, con esclusione dei giorni di sabato e domenica, e solo ed esclusivamente dall’alba al tramonto, la ditta Impresa Costruzioni Mentucci Aldo S.r.l., con sede legale in Senigallia (An) effettuerà operazioni di carotaggio nel fondale dell’imboccatura del sorgitore di Porto San Giorgio mediante l’impiego del motopontone Magnum. Partendo da queste premesse riguardanti le modalità ed i tempi di intervento la guardia costiera ordina l’interdizione dal 22 settembre al 10 ottobre, meno i sabati e le domeniche e solo dall’alba al tramonto della zona di mare coinvolta nei lavori. Vieta altresì nella stessa zona di mare coinvolta nei lavori, e per una distanza di 100 metri degli stessi , la navigazione, la sosta, l’ancoraggio, la pesca, la balneazione ed ogni altra attività subacquea e di superficie che possa creare intralcio ai lavori stessi.