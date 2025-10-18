‘Carpe Diem’ al teatro Alaleona

E’ stata intitolata ‘Carpe Diem’ la stagione 2025-26 del Teatro Domenico Alaleona di Montegiorgio, e sono veramente molti gli attimi, tutti di alta qualità, da cogliere per assaporare la cultura nelle sue molteplici sfaccettature. La stagione di prosa con una prima nazionale, una esclusiva regionale e quattro prime regionali, merita da sola massima attenzione. Il programma è stato presentato ieri presso la sede della Cassa di Risparmio di Fermo, presenti Michele Ortenzi e Michela Vita, rispettivamente sindaco e assessora alla cultura; Gianluca Balestra, Direttore artistico della stagione di prosa; Lorenzo Marziali per Proscenio Teatro; Alberto Palma ed Ermanno Traini della Carifermo. "Siamo qui a presentare la stagione del Teatro Alaleona partita nel 2008 – commenta Michele Ortenzi – grazie al profondo rapporto di lavoro e amicizia che ci lega al Direttore artistico porteremo 5 prime regionali e una prima nazionale per la prosa. Un segno di vivacità culturale per il territorio Fermano e Montegiorgio. Oggi voglio anche condannare l’attentato al giornalista Sigfrido Ranucci, un atto inaccettabile. Voglio ringraziare Carifermo, Regione Marche e gli sponsor che hanno reso possibile realizzare la stagione". "Questa stagione è frutto di un grande lavoro – dichiara Michela Vita – ma siamo fieri. In questo luogo speciale si vive di attimi unici, e il teatro Alaleona ne offre tantissimi. Abbiamo mantenuto gli stessi prezzi dell’anno scorso, oltre alla prosa, abbiamo confermato il Teatro Ragazzi; gli spettacoli fuori abbonamento; gli eventi della tradizione; le lezioni spettacolo con Cesare Catà; la stagione musicale. La conferma per gli abbonamenti partirà il 23 ottobre su piattaforma digitale; il 15 novembre partiranno i nuovi abbonamenti". "Mi occupo della stagione di prosa – dichiara Gianluca Balestra – ma mettere 32 eventi di alta qualità in cartellone di teatro in un comune di poco più di 6.000 abitanti, è qualcosa di pazzesco. Tutto questo però è possibile solo perché c’è un forte legame fra il pubblico che interviene sempre numeroso e l’offerta che viene proposta". La stagione partirà ufficialmente il 23 ottobre con il musical fuori abbonamento ‘Medusa. L’inganno degli Dei’. La stagione di prosa che porterà nomi importanti a Montegiorgio inizierà il 20 dicembre con ‘Il calamaro Gigante’, in scena Angela Finocchiaro, Bruno Stori e Marco Buldrassi. Il 6 gennaio ‘Brokeback Mountain’ con Edoardo Purgatori, Filippo Contri e Malika Ayane. Il 20 gennaio ‘Il Vedovo’ con Massimo Ghini e Galatea Ranzi. Il 4 febbraio ‘A qualcuno piace caldo’ con Euridice Axen e Giulio Corso. Il 16 febbraio ‘Otello’ con Giacomo Giorgio e Giorgio Pasotti. A chiudere il 10 marzo ‘La grande magia’ con Natalino Balasso e Michele Di Mauro. Per info 0734-952066. Alessio Carassai