Carri e maschere: torna lo storico Carnevale

Torna lo storico Carnevale del piccolo paese in provincia di Fermo con due sfilate: martedì 21 e domenica 26 febbraio. Questa è l’edizione numero 46, la più attesa degli ultimi anni dopo il lungo stop a causa della pandemia. La Pro loco di Monte Urano ha organizzato un corteo di carri e maschere realizzati da sei quartieri, ognuno dei quali ha scelto un tema: Centro, Sant’Andrea, San Lorenzo, 167, Incancellata e San Pietro, che è stato il vincitore dell’ultima edizione. Il quartiere Centro ha scelto come soggetto ‘Yattaman’, dal noto cartone nato alla fine degli anni ’70, mentre Sant’Andrea ‘Le Carte da Gioco’. Il quartiere San Pietro proverà a stupire gli spettatori con il suo ‘Luna Park’; la 167 ha optato per il gioco da tavolo più usato in quarantena, ‘Monopoli’, l’Incancellata per ‘Sanremo’. Infine, c’è San Lorenzo con il tema secondo noi più accattivante: ‘Wednesday Addams’, dalla protagonista della famosa serie tv che ha spopolato su Netflix. Abbiamo imparato che la parola ‘Carnevale’ deriva dal latino carnem levare, cioè eliminare la carne: anticamente indicava il banchetto che si teneva il martedì grasso prima dell’inizio della Quaresima, la ricorrenza cristiana che indica il periodo di astinenza e digiuno precedente la Pasqua. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, però, le origini del Carnevale vanno ricercate in epoche lontane, quando la religione dominante era quella pagana. Durante alcune festività della Roma antica o del periodo classico greco, era infatti consentito lasciarsi andare per dedicarsi allo scherzo e al gioco. Tutto era possibile perché le maschere rendevano irriconoscibili ricchi e poveri, così scomparivano anche le differenze sociali. Una volta all’anno tutto è lecito e si può pensare solo a divertirsi, abbandonandosi alla sregolatezza. A noi ragazzi, il Carnevale piace perché ci si può riunire con gli amici, fare scherzi e mangiare dolci. A Monte Urano il Carnevale ha iniziato ad essere festeggiato con balli, costumi e maschere nel 1977, per aumentare a poco a poco la sua importanza fino a diventare la grande manifestazione che è oggi. All’inizio non era molto famoso, ma grazie alla forza di volontà della Pro loco e dei cittadini è riuscito a diventare una delle manifestazioni più apprezzate nelle Marche. Quest’anno ci sono tutti i presupposti per assistere a una manifestazione straordinaria e a una magnifica gara, i cui vincitori saremo proprio noi spettatori.