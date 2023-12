Cartellone di Natale, iniziano le manifestazioni

E’ tempo di avvio delle iniziative legate al periodo natalizio nelle due città cugine, Porto Sant’Elpidio e Sant’Elpidio a Mare, che hanno approntato specifiche programmazioni da oggi fino al 7 gennaio. "Il nostro è un programma che si basa su una parola: condivisione che è quella instaurata con le associazioni e i quartieri – esordisce il sindaco Massimiliano Ciarpella – e quella che proponiamo in piazza (da oggi, ndr) con la pista di pattinaggio, il boschetto, le casette è mirata per creare momenti di aggregazione e spensieratezza". "L’8 dicembre – aggiunge l’assessore al turismo, Elisa Torresi – si accenderanno le luminarie e l’albero in Piazza Garibaldi con l’esibizione del violinista, Valentino Alessandrini. Si inseriscono nella programmazione anche le rassegne culturali con la stagione di prosa e di teatro per ragazzi, con il ritorno di ‘La musica è’ e con l’operetta". Spazio anche alla solidarietà – ricorda l’assessore Maria Laura Bracalente – con la donazione di 70 strumenti musicali offerti da Bontempi, che consegneremo, individuando i destinatari attraverso i servizi sociali e le associazioni di volontariato". Oggi, oltre al Giardino Incantato di Babbo Natale (Piazza Garibaldi) al Teatro delle Api va in scena in prima assoluta ‘I lupi sono cattivi solo nelle favole’ de Lagrù. A Sant’Elpidio a Mare, c’è ‘Il Natale d’incanto’ e anche qui un programma ricco di eventi con concerti spettacoli, mostre, giochi allestimenti di presepi e animazione. Ad aprire le porte al Natale è, questo pomeriggio, ‘Borgo a lume di candela’: dalle 16,30, il centro storico si vestirà della luce di migliaia di candele e ci sarà l’apertura della Torre Gerosolimitana (solo per chi ha prenotato) dalla cui sommità sarà possibile ammirare un panorama costellato di luci. Intanto, in centro storico, ci saranno mercatini dei prodotti tipici e dell’artigianato, spettacoli, laboratori di candele per bambini, musica live con il violinista Valentino Alessandrini. "Con questo calendario, la nostra città punta ad attirare, anche in inverno, il turismo di vicinato – spiega il sindaco Alessio Pignotti –. I grandi risultati si raggiungono con un lavoro di squadra e, ancora una volta, siamo riusciti a coordinare tutte le belle iniziative che la nostra città riesce ad esprimere". "Sono soddisfatta di aver realizzato un calendario dedicato a tutti – commenta l’assessore al turismo, Michela Romagnoli – grazie all’impulso arrivato da associazioni e cittadini ma anche al mio assessorato, all’ufficio tecnico e all’assessore Paolo Maurizi per aver garantito il supporto logistico". La corposa programmazione natalizia delle due città è consultabile sulle pagine facebook Assessorato turismo Porto Sant’Elpidio e Turismo S.Elpidio.