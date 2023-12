Cartellone natalizio a Montegiorgio tra musica, spettacoli e folclore

Oltre 20 eventi fra concerti, spettacoli teatrali, giornate le lettura e serate di allegria, che si articoleranno in circa un mese sul territorio di Montegiorgio. E’ questo il programma allestito dall’assessorato alla cultura montegiorgese in collaborazione con le associazioni del territorio, in occasione delle festività natalizie, tante occasione per socializzare e apprezzare le tante offerte culturali che il paese offre. "Gli eventi natalizi delle festività 2023-24 – spiega l’assessore Michela Vita - ancora una volta sono il risultato di una sinergia tra associazioni e amministrazione. Vivere il Santo Natale, approfittando della bellezza e della qualità degli eventi proposti, ci ricorda quanto ricca sia la nostra cittadina. Arte, intrattenimento, musica e spettacolo, nelle varie location proposte, saranno occasioni di incontro, di scambio, per poter vivere e condividere la festa dell’armonia e della pace per eccellenza, il Santo Natale". Il calendario ha preso il via venerdì 8 dicembre in piazza Matteotti con l’accensione delle luminarie e dell’albero di Natale, ma sono veramente molte e variegate le opportunità offerte dedicate alla tradizione popolare e culturale del paese: per fare qualche accenno sabato 9 alle 20,40 nel parcheggio del Liceo a cura del gruppo scout del paese si terrà il tradizionale fuoco in onore della Madonna Immacolata; alle 21,15 nei locali di Sant’Agostino la tradizionale tombola di Natale. Oppure venerdì 15 dicembre doppio appuntamento con alle 20 alle winery Sassinpiazza, concerto ‘Ivano Andreocci acustic show?, mentre alle 22 al bar Piccadilly si terrà il ‘Christmas Party’. Il 16 dicembre alle 21 nella chiesa di San Michele Arcangelo concerto di Natale del coro polifonico Domenico Alaleona; mentre il 17 dicembre alle 17,30 al teatro Alaleona si terrà lo spettacolo ‘Rcacciature’ lo spettacolo folkloristico del gruppo giovanile di ‘Montejorgio Cacionà’. Il 26 dicembre alle 17 al Teatro Alaleona tradizionale concerto di Natale del Corpo bandistico Alaleona. Il 5 gennaio alle 22 a cura della Pro Loco capodanno in piazza Matteotti e molto altro.