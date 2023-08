Cartolina spedita da Porto Sant’Elpidio arriva 36 anni dopo l’invio: ecco come

Porto Sant’Elpidio, 5 agosto 2023 – Una cartolina spedita da Porto Sant’Elpidio il 3 agosto del 1987, mai arrivata al destinatario, residente a Gazzada Schianno, un piccolo centro di 4500 anime in provincia di Varese, gli sarà recapitata a mano proprio dal fratello che, da oltre 20 anni frequenta Porto Sant’Elpidio per le vacanze con sua moglie che, per una curiosa coincidenza, conoscono Massimo Biancucci, ovvero colui che ha rinvenuto questa missiva tra le oltre 2mila cartoline della sua originale collezione.

"In realtà, - spiega Biancucci - non ho idea di come sia potuta finire questa cartolina del 1987 tra quelle che colleziono da anni, visto che il periodo che prediligo va dagli inizi del ‘900 agli anni ’30 / ’40, tant’è che, quando mi è capitata tra le mani, sono stato il primo a sorprendermi. Poi, ho guardato l’indirizzo cui era stata destinata e siccome c’è questa coppia di miei amici che conoscono da anni, che abitano in quello stesso paese e che stanno trascorrendo le vacanze qui in città dove hanno acquistato una casa nel 1992, ho chiesto loro se, per caso, conoscevano il destinatario della cartolina".

Figurarsi la sua sorpresa, quando si è sentito rispondere che si trattava del fratello del suo amico vacanziere. "A quel punto, hanno chiamato il destinatario che ha detto di non aver mai ricevuto questa cartolina da Porto Sant’Elpidio. A quel punto, ho consegnato la cartolina ai miei amici che ripartono domenica (domani, ndr) per cui dopo 36 anni, in maniera rocambolesca, finalmente arriverà nelle mani del legittimo destinatario" commenta Biancucci. Nella sua ricca collezione non ci sono cartoline di quel periodo "perché il loro valore commerciale è minimo. Non so come sia finita tra le mie cartoline. Possibile sia finita per sbaglio nel mezzo quando ne ho acquistate alcune nei mercatini o su e-bay. Quelle di inizio ‘900 sono interessanti per le immagini e per i testi solitamente prolissi e ricchi di informazioni e riferimenti su viaggi, luoghi e altro. Di Porto Sant’Elpidio ne ho oltre 100, del periodo precedente la conquista dell’autonomia da Sant’Elpidio a Mare, per cui hanno un certo valore documentario".