Fermo, va dalla cartomante per un filtro d’amore: lei si fa mandare video hot e la ricatta

La sedicente cartomante è stata denunciata

Servigliano (Fermo), 23 gennaio 2023 – I carabinieri della Stazione di Servigliano nei giorni scorsi hanno identificato e denunciato per minaccia e tentata estorsione una donna residente a Udine, che offriva consulenze on line di cartomanzia e altre arti divinatorie. L’accaduto fa riferimento ad una donna del posto che aveva contattato la cartomante la quale su richiesta, e dietro compenso precedentemente pattuito e corrisposto, aveva effettuato un rituale d’amore propiziatorio con la condivisione di tre video a contenuto sessualmente esplicito che riguardavano la vittima. Fin qui tutto nella norma, ma poi sono iniziati i guai per la fermana.

A questo punto infatti la cartomante, che poi è stata denunciata, aveva tentato di costringere la donna a versare su una carta postepay a lei riconducibile la somma di 1.200 euro minacciando di divulgare anche sul web i citati video in caso di rifiuto del pagamento. Purtroppo sono sempre più frequenti anche nel Fermano fenomeni di truffe, estorsione che vengono effettuati tramite canali social o piattaforme on line.

Sono stati gli stessi carabinieri a rammentare per maggiore sicurezza che la legge numero 69 del 19 luglio 2019, ha introdotto anche in Italia il reato di ‘revenge porn’, con la denominazione di diffusione illecita di immagini o di video sessualmente espliciti all’articolo 612 ter del codice penale. Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale: si procederà tuttavia d’ufficio quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio.

a. c.