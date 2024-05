Cartucce di fucile dentro casa

Un quarantenne tunisino pregiudicato per spaccio, tentato omicidio e coinvolto nella sparatoria di Lido Tre Archi dello scorso settembre, è stato accompagnato al Cpr in attesa del volo per il rimpatrio. Gli agenti hanno notato il nordafricano su un monopattino sul ponte tra Lido Tre Archi e Porto Sant’Elpidio. L’uomo, alla vista dei poliziotti si è dato alla fuga, ma è stato raggiunto e bloccato. Appesa alla cintura, il tunisino indossava una custodia in pelle contenente un coltello di circa 20 centimetri. Privato dell’arma, è stato accompagnato in questura per gli accertamenti da cui è emersa la sua storicità criminale. Il Questore ha pertanto adottato la misura del trattenimento al Cpr a Ponte Galeria, in attesa del rimpatrio, mentre il monopattino risultato rubato è stato restituito al legittimo proprietario. Gli agenti in due appartamenti a Porto Sant’Elpidio hanno invece sequestratio un registratore di cassa, proiettili di fucile, un timbro medico e una roncola.

