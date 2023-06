’Casa della memoria’, incontri sulla storia

Per ricordare i momenti storici e la partecipazione attiva della popolazione agli eventi che hanno segnato la storia del Novecento, e per ricordare la liberazione del Fermano dal nazifascismo, l’associazione ‘Casa della Memoria’ di Servigliano ha promosso alcuni momenti d’incontro. Il programma in realtà è partito ieri pomeriggio alle 18, infatti, presso la sede della ‘Casa della Memoria’ si è tenuta una conferenza dal titolo ‘Contadini e liberazione: una mutazione antropologica?’, ospiti e relatori Annalisa Cegna dell’Istituto storico di Macerata e Paolo Giunta La Spada direttore scientifico della Casa della Memoria, che hanno illustrato il ruolo della popolazione in quegli anni. Gli eventi più importanti però si svolgeranno in contemporanea oggi alle 18: il primo nella ‘Casa della Memoria’ con la presentazione del libro di Carlo Verducci dal titolo ‘Piceno in camicia nera. L’avvento del fascismo e la marcia su Roma nell’Ascolano’, che per l’occasione dialogherà con Costantino Di Sante; il secondo si terrà al polo museale San Francesco di Montefiore dell’Aso dopve sarà presentato il libro ‘Servigliano Auschwitz: la storia di Grete Schattner’.