Casa dell’accoglienza, ok al progetto di riqualificazione

Approvato dalla Giunta municipale il progetto esecutivo di “ristrutturazione edilizia di immobili pubblici per lo sviluppo dei servizi sociali e culturali, educativi didattici “casa dell’accoglienza”. Dato atto che l’intervento proposto nel programma unitario di rigenerazione urbana elaborato dal Comune, a valere sul fondo complementare al Pnrr, progetto di importo 1.000.000 di euro consistente in opere di manutenzione straordinaria finalizzate al miglioramento della fruibilità dell’immobile pubblico situato in Via delle Regioni con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali e culturali, educativi e didattici, ovvero alla promozione delle attività culturali e sportive. Con determinazione del dirigente comunale competente è stato affidato l’incarico per la redazione del progetto definitivo, esecutivo, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza all’ingegnere Anna Cocci, che ha lo studio a Porto San Giorgio. Il Comune ha ottenuto due finanziamenti dal bando Pnrr, di cui 4 milioni per la riqualificazione del lungomare e 1 milione, come sopra riferito per la ristrutturazione di ambienti comunali siti in via delle Regioni.

