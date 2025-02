‘Casa dell’Archeologo’. C’è il finanziamento per la riqualificazione

Attraverso il bando Borghi, l’Amministrazione di Belmonte Piceno ha ottenuto un finanziamento di 100.000 euro per completare la riqualificazione di quella che è stata definita la ‘Casa dell’Archeologo’.

Tempo fa il sindaco Invano Bascioni, aveva avviato un progetto per riqualificare una vecchia abitazione di proprietà comunale con una superficie di circa 150 metri quadrati, sita lungo la strada provinciale 42 in direzione di Grottazzolina, per trasformarla in una dimora dedicata alla ricerca archeologica.

"Con il primo finanziamento abbiamo avviato il recupero dell’edificio – spiega Bascioni – ma non era sufficiente al completamento dell’opera. Con questi ulteriori 100.000 euro potremo completare il recupero. La struttura servirà ad ospitare laboratori per attività di ricerca archeologica, ma fruibile anche alle scuole, inoltre avrà a disposizione una foresteria che consentirà agli studiosi di avere una struttura a loro dedicata in cui potranno riposarsi e programmare le attività di ricerca. Anche questa iniziativa servirà a creare maggiore interesse e promozione intorno alla popolazione dei Piceni".