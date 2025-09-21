’Casa delle associazioni’, si parte

Sono stati affidati i lavori per la costruzione della ‘Casa delle Associazioni’, struttura polifunzionale fortemente voluta dall’Amministrazione di Amandola per dare spazi idonei e maggiore funzionalità alle associazioni della città montana. Un progetto annunciato con grande soddisfazione dal sindaco Adolfo Marinangeli, già in fase di elaborazione dello studio e ancora di più oggi, infatti con l’affido dei lavori la ditta vincitrice dell’appalto potrà iniziare i lavori. "Finalmente siamo riusciti ad affidare i lavori per la realizzazione della nuova ‘Casa delle Associazioni’ – commenta Adolfo Marinangeli – un grazie doveroso per l’impegno e la costanza con cui i tecnici del Comune hanno seguito passo dopo passo le pratiche. Un progetto del valore complessivo di circa un milione di euro, che avrà un importato riflesso sulle attività della associazioni per più di un motivo".

Su un unico piano con una superficie complessiva di diverse centinaia di metri quadrati, oltre ad un porticato che servirà da accoglienza e riparo, saranno allestiti diversi spazi. Primi fra tutte le sedi e gli uffici delle varie associazioni: Pro loco, protezione civile, società sportive, culturali e altre ancora. A questi si aggiungeranno dei locali che saranno adibiti a varie funzioni: deposito materiale; un ampio salone polifunzionale, una piccola sala teatro dedicata alla formazione o allo svolgimento di briefing; una mensa, locali doccia e persino alcune stanze che saranno destinate a camere da letto dove accogliere e far riposare gli operatori e volontari, o magari accogliere ospiti di passaggio che stanno collaborando alle attività delle associazioni.

"A mio avviso sono molti gli aspetti positivi della possibilità di riunire in un solo spazio le associazioni – continua Marinangeli –. In primo luogo si tratta di una sede logisticamente ben strutturata che agevolerà le operazioni delle singole associazioni nelle attività. I depositi possono consentire di accedere in maniera facile a tutto il materiale, senza necessariamente spostarlo ogni volta. Le associazioni possono svolgere formazione insieme a vantaggio di tutte. Lavorando tutte negli stessi spazi, possono nascere nuove sinergie e migliorare i servizi o le offerte sportive e culturali rivolte alla popolazione". I lavori sono iniziati ed è facile ipotizzare che già per il prossimo anno i locali siano a disposizione delle varie associazioni.

Alessio Carassai