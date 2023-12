Casa di riposo nell’ex convento. Appartamenti nell’attuale sede

E’ stato velocissimo l’ultimo Consiglio comunale a Montegiorgio, in circa 30 minuti sono stati affrontati i punti all’ordine del giorno, poi uno scambio di auguri per darsi appuntamento al prossimo anno. Si è riunita mercoledì l’assise montegiorgese, la mozione presentata dalla consigliera Elvinia Minnoni, sulla proposta di istituire ‘Il filo di Giulia’, una rete di servizi a tutela delle donne è stata rinviata poiché la consigliera era assente per motivi di salute. Sono stati invece discussi e votati rapidamente gli altri argomenti. E’ passato a maggioranza, il prelievo dal fondo di riserva del Bilancio, una cifra di circa 37.000 euro stanziata per fronteggiare il pagamento delle utenze comunali, infatti a seguito degli aumenti dei costi dell’energia le bollette degli ultimi tre mesi hanno subito aumenti consistenti. Meno impegnativa la discussione sulla relazione delle società partecipate del Comune di Montegiorgio, il gruppo di minoranza ha chiesto alcuni chiarimenti su alcune partecipate, ma alla fina il punto è stato votato a maggioranza. Ben più corposo il confronto sull’interrogazione della minoranza relativa alla casa di riposo. In particolare il consigliere Luigi Ripani, ha chiesto chiarimenti sull’attuale sede della casa di riposo, struttura ormai obsoleta, e sull’opportunità di rivedere la scelta di ubicare la futura casa di riposo all’interno di una nuova struttura dopo la riconversione dell’ex Convento dei Cappuccini. "L’ubicazione in prossimità del cimitero del capoluogo – spiega Ripani – ci sembra poco adatta, inoltre creando due nuove palazzine sarà impossibile progettare nel prossimo futuro l’ampliamento del cimitero". Sull’argomento è stato il sindaco Michele Ortenzi a spiegare, che il progetto della nuova casa di riposo nell’ex convento prevede una struttura innovativa che sarà supportata anche da nuovi servizi. Mentre i locali dell’attuale casa di risposo saranno riconvertiti per ospitare mini appartamenti, che saranno poi assegnati ad anziani soli o coniugi ma auto sufficienti che avranno la possibilità di vivere insieme nel centro storico.

Alessio Carassai