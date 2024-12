Casa Dondero è salva: “Raccolti i 40mila euro grazie a tutti i fermani”

Fermo, 7 dicembre 2024 – Ci sono case che hanno un’anima, che raccontano storie e devono restare patrimonio di tutti. Per questo l’associazione Belvedere di Altidona si è mobilitata per raccogliere fondi, per acquistare la piccola casa del grande fotografo Mario Dondero, servivano 40mila e l’appello è arrivato al cuore dei fermani. Dopo alcuni mesi di campagna la somma è stata raggiunta, grazie infatti a tutti gli amici che hanno contribuito con generosità all’appello si è arrivati, alla data del 2 dicembre, ad aver raccolto poco più della somma necessaria: “È un bel risultato e ne siamo molto felici – spiegano dall’associazione –. Con la somma raccolta si potrà procedere all’acquisto della casa di Mario Dondero a Fermo, al pagamento delle spese notarili e ai primi interventi urgenti”. In tanti si sono mossi, l’appello è arrivato anche da parte dei figli del fotografo che non avrebbero voluto vedere la casetta che Mario tanto amava andare in rovina. Dentro ci sono immagini scattate dallo stesso fotografo, i suoi luoghi, gli spazi dove riceveva gli amici per cantare, brindare, raccontare.

Chi ha partecipato potrà scaricare dalle tasse la donazione e restare nella storia di un angolo di Fermo che si voleva assolutamente far vivere. L’impegno dell’associazione è quello di rendere la casa un museo, un luogo di cultura che il sindaco di Fermo, Paolo Calcinaro, ha già detto di voler inserire nel circuito museale della città. Dondero aveva scelto Fermo e questa casa, come luogo del cuore e degli ultimi anni, dopo una vita vissuta a viaggiare e raccontare la storia con s maiuscola in giro per il mondo. La piccola casa in zona piazzetta è stata davvero uno spazio di condivisione, qui Dondero custodiva i suoi rullini e le foto più amate. Grande la gioia di tutti per aver raggiunto un risultato sperato e abbastanza scontato, visto tutto l’affetto e la stima che il grande fotografo ha lasciato nel territorio. Chi volesse richiedere la ricevuta della donazione, se non ha inserito i suoi dati nel modulo contenuto nel sito dell’Associazione, può richiederla inviando nome e cognome, indirizzo completo, c.f., proprio indirizzo mail a info@fototecafermo.it e sarà inviata al più presto. “Congratulazioni a tutti, per la calorosa partecipazione e per aver saputo individuare nella casa di Mario Dondero un luogo rilevante per la cultura di tutta la città, sottolinea Pacifico D’Ercoli, presidente dell’associazione, ricordiamo che continua la votazione della casa di Dondero come luogo del cuore Fai, sul sito specifico”.