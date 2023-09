"Casa Lussu? Coinvolgiamo anche i privati"

Come si tiene viva la memoria, come si fa a restituire alle generazioni di domani il senso di qualcosa che è stato e che deve essere per sempre? È il dibattito nato in queste settimane alla notizia della messa in vendita di casa Lussu e casa Dondero, due luoghi che parlano di resistenza, di antifascismo, di coraggio e di cultura. Case con un’anima che servirebbe a confortare chi verrà dopo, per alleviare il peso del tempo quando si farà troppo duro.

Molto è stato scritto, tanti politici hanno interrogato, presentato mozioni, al Ministero della cultura, alla Regione e giù fino a Comune e Provincia, per trovare una strada diversa. Secondo il nipote di Joyce Lussu, Tommaso, si può dare un taglio diverso all’appello ormai diventato virale. La casa di Joyce, a San Tommaso, è stata messa in vendita per 275 mila euro ma parecchie risorse serviranno per rimetterla a posto, al netto dei vincoli architettonici che ci sono.

È grande e bellissima, ferma al tempo in cui c’era la scrittrice con suo marito, Emilio Lussu: "A 10 giorni da questa campagna (non programmata ma nata spontaneamente dal basso), sostenuta da diversi parlamentari e amplificata dalla stampa per richiedere l’ intervento del pubblico per valorizzare il patrimonio storico e culturale della casa, cosa immaginiamo?" si chiede Tommaso Lussu.

"Saremmo ben contenti se il Comune di Fermo, la Regione Marche o il ministero dei Beni culturali decidessero di acquistare la casa per finalità culturali pubbliche. L’appello ’salvate la casa’ allo stesso tempo però non ci corrisponde esattamente: siamo sicuri che un soggetto privato non sia in grado di valorizzarla in quanto tale o di conferirgli una nuova vita? Esistono in Italia come in Europa numerose esperienze virtuose di case museo gestite da privati. E non è neanche detto che la strada sia quella della musealizzazione". "Esistono – spiega ancora il nipote di Joyce, Tommaso – allo stesso tempo molteplici altre modalità per rivitalizzare dei luoghi storici: caffè letterari, dimore che coniugano ospitalità e manifestazioni culturali, enoteche, bistrot. Luoghi in cui una attività commerciale ed economica mantenga anche etica e impegno civile".

Lussu spiega che non sarebbe nemmeno un peccato che in quello spazio bellissimo ci andasse ad abitare un’altra famiglia, visto che la tutela dell’immobile è in ogni caso garantita da un vincolo della Sovrintendenza architettonica territoriale: "Insomma il nostro appello è rivolto anche a privati, liberi cittadini, fondazioni, enti, associazioni".

Lo stesso si può dire per casa Dondero, in una fotografia di Gianfranco Mancini si vede lo scrittore fermano, Angelo Ferracuti, grande amico di Dondero, che imbuca una lettera nella cassetta della posta del grande fotografo, quasi potesse ancora leggere messaggi: "Dovremmo impegnarci per farla diventare un centro dove ritrovare e condividere foto e scritti di Mario", scrivono gli amici.

Due case, due storie diverse ma con un filo comune: l’importanza di custodire la memoria e di tenere viva la bellezza che resta.

Angelica Malvatani