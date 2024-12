‘Casa mia è casa tua’ . Il pranzo della solidarietà fa il bis anche per Natale

‘Casa mia è casa tua’ fa il bis. Dopo il successo in occasione della Pasqua 2024 al centro sociale di Santa Petronilla di Fermo, il ‘Pranzo di Solidarietà’ torna per il prossimo Natale: sarà gratuito e aperto a chi può aver bisogno di superare la solitudine e-o qualsiasi altro tipo di difficoltà. "L’avevamo promesso e siamo stati di parola- spiega l’ideatrice Gaia Capponi- dato che l’idea è anche quella di creare un ‘ponte’, questa volta, saremo a Porto San Giorgio per festeggiare il Signore nato tra gli uomini, coinvolgendo anche chi professa fedi diverse: sia, prima di tutto, un giorno di solidarietà e condivisione". Oltre al commerciante fermano Simone Donzelli partner fondamentale dell’evento, una squadra di amici e sostenitori metterà in campo il proprio contributo: Paolo De Carlonis, titolare dell’omonimo pastificio, offrirà gli immancabili cappelletti; Manuela Luciani del noto panificio fermano, pane e dolci; la proprietà dello chalet Barracuda, la location dove, tra gli altri, Michela e Francesco D’Addio saranno a supporto in sala. "L’impegno nel civile e sociale in particolare per il territorio in cui vivo- continua la Capponi- sono principi che cerco di trasmettere, con l’esempio, ai miei figli e per quali mi sono avvicinata, oltre 20 anni fa, all’associazione di volontariato ‘Il Ponte’.

Stessi principi per i quali sono stata firmataria della lista ‘La Città che Vogliamo’: accoglienza, ascolto, condivisione, rispetto per l’altro e per il luogo in cui si vive anche durante il periodo più gioioso dell’anno. Ognuno di noi, io per prima, può ‘fare di più’: a fronte di numerosi cittadini che danno il loro contributo per una società migliore, anche l’amministrazione comunale di Fermo, che pure ci ha sostenuto con l’assessore Mirco Giampieri, durante le festività natalizie avrebbe potuto fare di più magari cominciando, per esempio, a sostituire o modificare tempi e dimensioni della tanto discussa pista di ghiaccio". Per il pranzo di solidarietà, l’appuntamento allo chalet Barracuda- l.mare Gramsci di Porto San Giorgio, è per il 25 dicembre alle ore 12.30: data la gratuità dell’evento, con numero dei posti limitato a 60 persone, è necessario prenotare al 345-1246221 entro il 15 dicembre.