Manette a Ferragosto nella casa di riposo, fermata operatrice. L’accusa: maltrattamenti a un anziano

Porto Sant’Elpidio (Fermo), 19 agosto 2025 – I carabinieri del Nas hanno effettuato controlli nella ‘Casa dei Melograni’ (lungo il raccordo Bonafede), comunità alloggio per anziani autosufficienti e centro diurno per anziani non autosufficienti di Porto Sant'Elpidio, nel Fermano.

Una operazione che ha fatto seguito alla segnalazione - denuncia di qualche familiare nei confronti di una operatrice di quella struttura accusata di maltrattare uno degli anziani ospiti.

Al loro arrivo nella struttura, i Nas hanno identificato gli anziani ospiti ma soprattutto hanno provveduto a individuare l’operatrice in questione, mettendola in stato di fermo.

Il fatto è accaduto in pieno Ferragosto e alcuni contorni della vicenda sono ancora da definire, soprattutto in relazione alle responsabilità che vengono addebitate alla dipendente (regolarmente assunta, a quanto risulta) riguardo episodi di maltrattamento che sarebbero avvenuti, in particolare, nei confronti di un ospite il cui familiare ha sporto denuncia.

I Nas in una casa di riposo in una foto d'archivio, nel blitz nel Fermano hanno identificato tutti gli ospiti, un'operatrice si trova in stato di fermo con l'accusa di maltrattamenti

Al momento, ‘La Casa del Sorriso’ che gestisce la struttura fa sapere di non aver ricevuto alcun ordine di sospensione o di chiusura dell’attività.

La direzione de la Casa del Sorriso “non è assolutamente coinvolta in alcun procedimento penale tanto da non aver ricevuto nessuna comunicazione da parte degli inquirenti – recita una nota-. Anzi, la società, qualora fossero confermate le pesanti accuse a carico della dipendente, sarebbe parte lesa. In ogni caso, in queste ore abbiamo avviato una approfondita indagine interna al fine di tutelare e garantire al meglio gli ospiti che risiedono nella struttura e stiamo valutando l'adozione di ogni opportuno provvedimento disciplinare nei confronti della dipendente indagata".