’Casa Sandra’: le donne non sono più sole

di Roberto Cruciani

Con il taglio del nastro avvenuto nella tarda mattinata di ieri, è stata inaugurata a Monte Urano ’Casa Sandra’, progetto residenziale pensato per le donne con un centro di ascolto disponibile 24 ore su 24. A pensarlo e realizzarlo l’associazione Bet Onlus e coordinato dalla presidente suor Rita Pimpinicchi e da suor Paola Di Fazio, con il supporto del Comune di Monte Urano. Già operativa la sede situata in via Monte Grappa, in grado di accogliere quattordici ospiti, da due a quattro mesi, prorogabili su indicazione dei Servizi Sociali. Presenti al taglio del nastro don Vinicio Albanesi, la sindaca Moira Canigola, l’assessora ai Servizi Sociali Loretta Morelli, l’intera Giunta, la coordinatrice d’ambito Pamela Malvestiti e vari rappresentanti della politica e dell’associazionismo locale. Un progetto dedicato a Sandra, sorella di suor Paola e membro della onlus, prematuramente scomparsa per un tumore al seno. "Ha vissuto una grande sofferenza e ci ha insegnato come affrontare il dolore – la ricorda suor Rita – quindi crediamo che il suo messaggio possa essere da stimolo a quelle donne che hanno perso la strada".

Una struttura pensata proprio per le donne vittime di violenza, in gravi difficoltà economiche o in cerca di alloggio dopo uno sfratto: possono rivolgersi alla struttura, portando anche i propri figli. "L’intera comunità si arricchisce grazie alla presenza di questa nuova casa di accoglienza – ha dichiarato Canigola – ed insieme ci adopereremo perché si instaurino delle collaborazioni importanti tra Casa Sandra e le realtà monturanesi, favorendo un interscambio dalle grandi potenzialità".

Sei stanze, condivisione dei pasti e del tempo libero, servizi disponibili per loro e per i figli per i vari momenti della giornata, tutti che prevedono una importante divisione dei compiti. Altro elemento è lo sportello dedicato al punto di ascolto per tutrta la giornata. "Una struttura che deve poter rispondere alle emergenze su più livelli. - precisa suor Rita –. Quelle immediate, quelle che arrivano chiamand0o il numero dedicato o segnalate dalle forze dell’ordine, tutte che richiedono di essere studiate ed analizzate insieme". Ci saranno molti professionisti a supporto, anche gratuitamente oltre all’amministrazione comunale. "Monte Urano è sempre pronta ad accogliere i progetti che promuovono l’inclusione e tendono una mano a chi ne ha più bisogno –, sottolinea l’assessore Morelli – il nostro ringraziamento va a suor Rita e all’impegno profuso in questa direzione"