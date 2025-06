Casa va a fuoco: entra e salva due anziani

L’istinto a salvare due vite ha prevalso sul rischio. Così un trentenne di Monterubbiano, martedì sera è intervenuto in un’abitazione al primo piano di un palazzo al centro storico dove due anziani erano rimasti bloccati dal denso fumo sprigionatosi da un incendio scaturito dall’appartamento adiacente al loro. Erano le 19 circa quando davanti al palazzo si era radunato un piccolo gruppo di residenti, in attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco. Nella piccola comunità tutti sanno che in uno dei due appartamenti al primo piano, risiedono un anziano di 83 anni con problemi respiratori e difficoltà nella deambulazione e sua moglie, di 73. Il trentenne non ha pensato due volte a quale fosse la cosa giusta da fare. Ha varcato la soglia d’ingresso del palazzo e nonostante il fumo nero e denso occultasse la visibilità, si è introdotto lungo le scale che conducono all’appartamento dei coniugi. Ha raggiunto il terrazzo, ha spaccato la finestra ed è entrato all’interno. A quel punto, si è caricato sulle spalle l’83enne e giù, per le scale fino a portarlo fuori. Poi ha ripetuto l’operazione. E’ tornato nell’appartamento, ha rassicurato la 73enne accompagnando anche lei all’esterno. Provato dal fumo e dalla fatica, il trentenne non ha lamentato disturbi. E’ stato visitato dal personale medico e sanitario, così come sono stati controllati sul posto i due coniugi. Tutti e tre non hanno riportato gravi conseguenze per la salute. Giunti sul posto, i vigili del fuoco di Fermo, hanno domato l’incendio scaturito dall’appartamento adiacente alla residenza degli anziani, da cui hanno tratto in salvo un Rottweiler, rimasto solo in casa, mentre i proprietari erano fuori. Dopo aver spento l’incendio ed effettuato i controlli di rito, tutti e due gli appartamenti sono stati dichiarati inagibili dai vigili del fuoco. I due anziani, sono stati accolti nella casa dei familiari, che ringraziano di grande cuore il trentenne intervenuto per portarli in salvo. "Lo abbiamo visto sparire nel fumo nero e denso che aveva invaso l’ingresso – dicono i familiari – per poi portare giù tutti e due i nostri cari uno alla volta. Un gesto di coraggio e di amore per cui saremo grati per sempre. Ci chiediamo se un anziano che si muove con l’ausilio del montascale ed indossa una maschera di ossigeno, avrebbe potuto resistere senza questo gesto di grande umanità".

Paola Pieragostini