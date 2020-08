Fermo, 8 agosto 2020 - Sono arrivati da Milano per trascorrere le vacanze nel loro appartamento di Lido Tre Archi, ma hanno trovato la serratura cambiata e la porta sbarrata dall’interno. A quel punto hanno allertato i carabinieri che, con l’ausilio dei vigili del fuoco, sono riusciti ad entrare nell’immobile situato in via Mattarella, nel comparto R1. Hanno scoperto così che era stato occupato abusivamente. Non è stato proprio un buon inizio delle ferie estive per una famiglia lombarda che ieri pomeriggio ha raggiunto la costa fermana. Erano da poco trascorse le 17 quando i padroni di casa hanno fatto l’amara scoperta ed hanno chiesto aiuto ai militari dell’Arma giunti tempestivamente sul posto con tre pattuglie.

Vista la situazione i carabinieri hanno chiesto l’aiuto dei vigili del fuoco di Fermo, che sono stati costretti a forzare la porta per avere accesso all’appartamento. Una volta dentro i militari dell’Arma e i pompieri si sono trovati di fronte uno scenario raccapricciante: mobili devastati, caos, escrementi, resti di cibo e persino nidificazioni di rondini. All’interno dell’immobile, però, non c’era nessuno e non è escluso che l’occupazione possa risalire a diverse settimane fa e che, in vista delle vacanze, i "soliti noti" abbiano pensato bene di cambiare aria. L’appartamento è stato restituito ai legittimi proprietari, che hanno fatto sostituire la serratura per evitare nuove sorprese.

Nel frattempo, però, ci vorrà un bel po’ di lavoro prima di rendere l’immobile nuovamente abitabile. Secondo i carabinieri ad agire sarebbero state le stesse persone che ormai da mesi si spostano da un appartamento all’altro del quartiere. Come detto, si tratterebbe dei "soli noti", un clan di nordafricani che spadroneggia a Lido Tre Archi. Nonostante siano già stati arrestati diverse volte per i loro atti di violenza, i componenti del sodalizio sono di nuovo liberi. Secondo i bene informati, il clan avrebbe contatti diretti in Francia e starebbe incrementando il numero di sodali, assoldando manodopera nordafricana proveniente da oltralpe.



