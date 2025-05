Casabianca e campi di bocce

Prende sempre più forma lo spazio polivalente in corso di realizzazione a Casabianca. In via di ultimazione gli interventi sui nuovi campi da bocce. Iniziati anche gli interventi sull’area esterna che comprendono sia la realizzazione dell’area verde che l’implementazione dei giochi nella pinetina adiacente. Si tratta di uno spazio polifunzionale particolarmente adatto ad essere utilizzato anche come spazio aggregativo e per la realizzazione di attività, eventi sportivi e sociali di vario genere. Intanto è stata avviata anche la progettazione, nell’ambito dell’Iti Urbano 2, per i lavori di completamento all’interno con arredi e finiture e per la sistemazione esterna. Il centro polifunzionale è una nuova struttura che è stata realizzata nell’area libera tra i campi da tennis del Circolo Tennis Lido e la pinetina di Casabianca, un edifico realizzato con materiali innovativi con l’intento di ospitare al suo interno attività sociali, sportive e culturali. "Abbiamo avuto sin dall’inizio attenzione per i quartieri e per gli spazi per funzionali all’aggregazione e alla socializzazione, aggiunge Ingrid Luciani, assessore ai Lavori Pubblici, anche in questo caso si tratta di un centro polifunzionale che era atteso e che sarà veramente importante".