Casagrande in scena con ‘A tu per tre’

Appuntamento da non perdere, sabato al Teatro delle Api di Porto Sant’Elpidio, con lo spettacolo ‘A tu per tre’ di Maurizio Casagrande, accompagnato sul palco dalla pianista Claudia Vietri e dalla cantante Ania Cecilia. Lo spettacolo avrà inizio alle 21.15 e rappresenta il secondo appuntamento della stagione promossa dal Comune e dall’Amat con il contributo di MiC e Regione Marche. ‘A tu per tre’ è prodotto da ‘Italia Concerti’ e ‘I Due della Città del Sole’, è uno spettacolo scritto e diretto dallo stesso attore protagonista napoletano, su scene di Clelio Alfinito, mentre i costumi sono a cura di Rosaria Riccio e le luci di Saverio Toppi. Lo spettacolo di Casagrande sta riscuotendo molto successo, ed è definito come ‘semplice, confidenziale e di grande presa sul pubblico che si ritrova immerso in un’atmosfera calda e piacevole, ma mai banale’. L’apparente improvvisazione sul placo, svela infatti un raffinato disegno dell’intero spettacolo, che vede in scena due donne ed un uomo. Un ‘triangolo’ pericoloso che porterà le ragazze a coalizzarsi contro di lui mettendolo in netta minoranza. "In un periodo di grande difficoltà per le restrizioni e le incertezze dovute alla pandemia – dice Casagrande – ho preferito scrivere ed allestire uno spettacolo agile e leggero che mi permettesse di girare con facilità e di poter mantenere bassi i costi"