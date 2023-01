Cascinare, tante presenze al Cag

Fin dalla sua apertura, il Centro di Aggregazione Giovanile di Cascinare, un servizio appena ripristinato e di cui la frazione sentiva la necessità, ha fatto registrare una buona affluenza, con ampi margini di crescita. "Nel solo primo mese, sono venuti oltre 30 utenti, tra i 9 e i 14 anni, per più di 110 accessi e questo ci sembra un buonissimo avvio" commenta il sindaco Alessio Pignotti. Le attività proposte vanno dal sostegno ai compiti ai tornei di bigliardino, ai giochi da tavolo, di gruppo per agevolare l’aggregazione e permettere la conoscenza reciproca dei ragazzi. "Nello stesso tempo, gli operatori della Cooperativa Agenzia Nuova Res hanno potuto rilevare interessi, attitudini per proporre attività più coinvolgenti e rispondenti alle esigenze dei giovani utenti", aggiunge Pignotti. E poiché il servizio ancora non ha un nome identificativo, è stato chiesto ai ragazzi di avanzare qualche suggerimento, scrivendo le loro proposte su un foglio messo a disposizione all’interno del Cag La lista è ancora in fase di compilazione e chi vuole può dare un proprio contributo in termini di idee. E’ stata anche creata una pagina Facebook (Centro Aggregazione Giovanile Cascinare) per favorire la comunicazione e la diffusione delle iniziative promosse. "Ringrazio gli operatori per il lavoro che stanno portando avanti e i giovani utenti che stanno apprezzando le proposte. Siamo convinti – conclude Pignotti – di aver dotato il territorio di un servizio che deve diventare un punto di riferimento per i ragazzi".