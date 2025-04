"Case di riposo, la Regione faccia di più"

"All’interno del prossimo Piano sanitario regionale vanno considerate anche azioni concrete a sostegno delle case di riposo". Sono le parole del sindaco di Francavilla d’Ete Nicola Carolini, che in una recente riunione dei sindaci del Fermano, parlando di sanità, ha voluto spostare l’accento su un tema delicato che comunque investe moltissime famiglie del Fermano, sia in termini di utenza, ma anche con opportunità lavorative. "Durante quella riunione sono state fatte considerazioni generali sulla sanità del territorio – spiega Nicola Carolini – fra cui la futura destinazione del vecchio ospedale ‘Murri’ di Fermo, nel momento in cui entrerà in funzione il nuovo ospedale baricentrico di Campiglione di Fermo, magari una Rsa o comunque una destinazione sociale". La questione si è poi addentrata all’interno di un discorso molto preciso: costi, servizi e attività che le case di riposo svolgono. Negli ultimi anni per effetto del progressivo invecchiamento delle popolazione le case di riposo sono sempre piene e spesso con liste di attesa molto lunghe, ma i costi negli ultimi anni sono aumentati esponenzialmente. "Nelle Marche il contributo della Regione per sostenere la retta di un utente all’interno della casa di riposo è di 37 euro e 70 centesimi – continua Carolini – in altre regioni italiane i contributo è molto più alto: 60 euro per la Toscana; 52 euro per il Veneto, 58 euro per l’Emilia Romagna, dati resi noti dal Comitato Enti Gestori delle Marche. Quello che intendo dire è che la Regione Marche deve intervenire con nuovi convenzionamenti nelle strutture socio assistenziali, specialmente per quelle Fondazioni rimaste pubbliche ed in capo ai comuni e provenienti dall’ex Ipab regionali. Se non corriamo ai ripari le famiglie non ce la faranno a sostenere i costi delle rette in forma privata presso le strutture anche perché dal 1 gennaio 2025 i prezzi sono lievitati a causa del rinnovo dei contratti dei dipendenti in capo alle cooperative; per i rincari dei prodotti infermieristici e alimentari dovuti dall’aumento dell’inflazione negli ultimi anni. Vanno tenuti d’occhio anche i servizi nelle strutture: devono esserci specialisti di riabilitazione, psicologi e animatori per rendere più confortevole la permanenza e non deve essere solo un luogo dove dormire e mangiare. Far funzionare bene le strutture di ricezione sociale significa liberare posti in ospedale, risparmiando denaro e rendendo l’ospedale più accessibile per le urgenze e gli acuti". Alessio Carassai