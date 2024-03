Case popolari e contributi:: "A breve il nuovo bando"

Modifica al regolamento per il bando per le case popolari allineandosi a quello regionale per dare il via alla (imminente) pubblicazione di un nuovo bando; modifica al regolamento delle case di proprietà dell’ente non convenzionate con Erap per lasciare 4 alloggi (anziché due) a disposizione per le emergenze e creazione della possibilità di coabitazioni per nuclei unifamiliari; riassumere la gestione di quattro alloggi per un progetto di ‘housing first’. Sono i tre interventi mirati (adottati in sede consiliare, all’unanimità) con cui l’amministrazione si prepara a dare soluzioni a una emergenza abitativa "che sta assumendo dimensioni sempre più importanti e va affrontata quotidianamente" afferma l’assessore alle politiche sociali, Marco Traini. Interventi che si aggiungono ai consueti aiuti (in termini di contributi) che il Comune mette in campo a supporto delle famiglie che hanno difficoltà a pagare l’affitto, e agli aiuti sotto forma di caparra quando trovano un nuovo alloggio.

"Abbiamo modificato il regolamento per il bando per le case popolari recependo la modifica fatta dalla Regione e, a breve, presentiamo il bando per le case popolari essendo scaduta la graduatoria" spiega Traini. Di alloggi disponibili, in realtà non ce ne sono "ma, fintanto che porteremo avanti la procedura, proseguiranno i lavori di sistemazione da parte dell’Erap su parecchi alloggi e, una volta riconsegnati, torneranno disponibili. Inoltre, a fine anno, dovrebbero essere disponibili quelli in via Isola di Ponza (13 alloggi di cui 3 in edilizia sovvenzionata e i restanti di edilizia convenzionata)". Sulla modifica al regolamento delle case di proprietà pubblica "abbiamo deciso di lasciare quattro alloggi (erano due in precedenza) a disposizione del Comune per le esigenze di tipo emergenziale che dovessero verificarsi nel corso dell’anno" prosegue. Sono state apportate variazioni anche alla parte relativa alle coabitazioni "per cui potremo proporre a nuclei composti da una sola persona di andare ad abitare, insieme ad altri. Se si tratta di persone con sfratto e che non hanno soluzioni logistiche alternative – chiarisce Traini - potranno coabitare con altre che hanno esigenze e criticità similari". Altro passo: sono state create le condizioni per l’housing first ovvero ‘la casa prima di tutto’: "La delibera appena adottato prevede di togliere un immobile di proprietà comunale (con quattro alloggi, due al momento inagibili, gli altri due per 5-6 persone) da quelli che abbiamo in convenzione con l’Erap. Ne riassumiamo la completa gestione in vista di un progetto di housing first. Il prossimo passo sarà un regolamento per un progetto su questo immobile, con le coabitazioni a favore dei nuclei unifamiliari".

