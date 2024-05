Casette Calcio. Festa promozione con Della Valle

La squadra del Casette Calcio 1968 la sua parte l’ha fatta al meglio, disputando un campionato sempre ad alti livelli fino alla meritata vittoria nel campionato di Seconda Categoria e la promozione in Prima Categoria, da dove mancava da 22 anni. Ma di sicuro, nella splendida cavalcata verso la promozione, ci ha messo un po’ del suo anche il nuovo campo sportivo realizzato dalla famiglia Della Valle in zona Brancadoro, che ha consentito alla tifoseria di tornare a supportare la squadra del cuore, a Casette. E, nel giorno della festa della vittoria che ha visto affollate più di sempre le tribune (di circa 350 posti) del nuovo impianto sportivo, a condividere la gioia per la promozione, c’era anche Andrea Della Valle, accolto con calore dai tifosi, dalla società presieduta da Danilo Tomassini e dalla squadra con cui si è complimentato per l’ottimo campionato. "Ho fatto in modo di essere presente anche in rappresentanza della famiglia – ha detto Della Valle, indossando la sciarpa biancorossa del Casette Calcio, intrattenendosi con i suoi amici compaesani, confidando di tenersi sempre informato sul campionato –. Fa molto piacere vedere una società sana, che ha lavorato bene, che ha giocato un buon calcio, ha lanciato tanti giovani e coinvolto la gente". Gli ha fatto eco Mario Andrenacci (in rappresentanza del Gruppo Tod’s): "Siamo soddisfatti dell’atteggiamento della squadra e della dirigenza, e dell’altissimo livello sportivo. Non si poteva inaugurare lo stadio meglio di così, con un passaggio di categoria. Speriamo sia di buon auspicio per il futuro. Ed è importante avere un’azienda come Tod’s vicina alla squadra e al territorio".

Marisa Colibazzi