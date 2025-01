Casette, riapre il ponte tra rinvii e smentite

Ponte finalmente aperto. Anzi no. Forse sì. È andato avanti dalle 17 fino alle 19 questo tira e molla che ha dato una connotazione grottesca alla riapertura al transito sul nuovo ponte sull’Ete Morto a Casette d’Ete e che, in fin dei conti, è stato il tragicomico riflesso di una serie di annunci e smentite in un intero anno di lavori.

Doveva essere una festa, una apertura del tutto informale (non una cerimonia ufficiale del taglio del nastro che la politica organizzerà nelle prossime settimane), con la gente di Casette che ha cominciato a radunarsi ai due lati del ponte non appena sono arrivati i camion, una decina, del peso di 420 kg ognuno, che sono stati parcheggiati sul ponte per consentire al collaudatore le verifiche del caso.

Operazioni accolte con sollievo da parte dei residenti e che pareva potessero concludersi già entro le 14, per poi dare il via libera alle auto. Ma poi, l’ora fatidica è slittata alle 17. Non appena i camion hanno sgomberato la carreggiata, sono state tracciate le linee gialle da cantiere, dopodiché finalmente l’apertura.

Chi far passare per primo per inaugurare il nuovo ponte? Non i politici, sul posto la consigliera regionale Jessica Marcozzi, l’ex sindaco Alessio Pignotti e l’ex vicesindaco, Roberto Greci, non qualche addetto ai lavori. Alla fine si è optato per ragazzini in bicicletta. Subito dopo, è toccato a un’automobilista che, incredulo, è stata invitato a imboccare il ponte e l’ha percorso per primo. E dopo questa, un’altra auto.

"Altroché se sono contento. Era da un bel po’ che aspettavamo questo momento" le parole del conducente che ha ‘inaugurato’ l’opera pubblica. Ma, nel frattempo ai lati del ponte sono comparsi alcuni genitori che, con cartelloni, manifestavano contro la chiusura della scuola materna mentre la situazione si è man mano andata complicando.

Sì, perché per dichiarare aperto il ponte, occorreva un verbale del collaudo e una ordinanza di revoca del divieto di transito. E’ seguito uno stop al traffico fintanto che venivano sbrigate le pratiche burocratiche del caso. Una situazione kafkiana che ha suscitato ironie e ilarità tra la gente rimasta a presidiare il ponte. Solo alle 19,15 è stato possibile aprire ufficialmente il tanto sospirato ponte.

Marisa Colibazzi