Casi di molestie: lui violentava la compagna, donna maltrattava la madre

In un caso lui sottoponeva la compagna a molestie e violenze psico fisiche continue. In un altro caso una donna maltrattava la madre. Due episodi diversi che sono venuti a galla a seguito di altrettante indagini dei carabinieri. Il primo a Monte Urano, dove i militari dell’Arma del posto hanno avviato accertamenti a seguito di una segnalazione presentata da una donna e hanno denunciato in stato di libertà un 60enne monturanese per il reato di maltrattamenti in famiglia. La vittima ha riferito che l’uomo con cui conviveva, da alcuni anni la sottoponeva a comportamenti molesti e aggressivi, anche di natura fisica, a causa sia dell’abuso di alcool, sia delle difficoltà economiche in cui versava, per le quali non aveva mai richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. L’ultimo episodio di maltrattamento è avvenuto la sera precedente la segnalazione, inducendo la donna a formalizzare la denuncia. Nonostante le circostanze, la vittima ha specificamente richiesto di non essere collocata in una struttura protetta. L’autorità giudiziaria è stata informata dai carabinieri di Monte Urano, che procederanno con l’attivazione del codice rosso per garantire la massima protezione alla donna. A Montegranaro invece i militari dell’Arma del posto hanno dato esecuzione a una misura cautelare di divieto di avvicinamento e allontanamento dalla casa familiare, emessa dal gip del tribunale di Fermo, nei confronti di una donna di 35 anni, per reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate contro la madre. La misura cautelare prevede che la giovane sia allontanata dalla casa familiare e che le sia proibito avvicinarsi alla madre e ai luoghi frequentati abitualmente da lei, nonché di comunicare con il genitore in qualsiasi modo, diretto o indiretto. La misura è stata richiesta dalla Procura di Fermo, che ha condiviso pienamente le risultanze investigative refertate dai carabinieri.