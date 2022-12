Casina venduta "Il 2023 è l’anno dei centri sociali"

di Angelica Malvatani

La notizia che si aspettava da mesi arriva quasi alla fine della conferenza stampa di fine anno, anticipata la sera prima durante il Consiglio comunale dopo una richiesta esplicita del gruppo della Lega: la Casina delle Rose è ufficialmente venduta, l’Agenzia delle Entrate che ne stava ricalcolando il valore per giudicare la congruità della base d’asta, nemmeno 2 milioni di euro, ha dato il via libera. Manca solo da aprire le buste per capire che se l’è aggiudicata, tra gli imprenditori Properzi e Cardinali: "Si procederà alla conclusione del procedimento con l’apertura delle buste subito dopo le feste, assicura il sindaco, del resto nessuno in Consiglio ha saputo proporre una reale alternativa ad un luogo nato per essere un albergo". Il timore che poi, alla fine, l’albergo non venga realizzato c’è ma l’investimento è importante dunque chi compra vorrà rientrare dalla spesa fatta. Resta chi grida al tradimento, come il Movimento 5 stelle di Fermo che con Stefano Fortuna della svendita di un bene che rappresenta l’identità stessa della città. Va così in archivio il 2022 dell’amministrazione Calcinaro, il sindaco tiene vicini i suoi assessori per fare il punto sulla situazione: "È stato l’anno del Pnrr, credo che se uscisse una statistica netta e precisa in grado di definire il finanziamento pro capite che siamo riusciti a reperire Fermo sarebbe tra i primi 5 capoluoghi di province. Entro il 31 dicembre partono tutti gli appalti dai nostri uffici e sono 28 le gare, già solo questo ha comportato la possibilità di accedere a fondi supplementari importanti". Si risolvono così diverse incompiute, dalla realizzazione del nuovo biodigestore, all’asilo nido di Campiglione, alla riqualificazione dell’ex conceria. Per il 2023 la speranza è che vedano la luce tre rinnovati centri sociali, a Caldarette Ete, Santa Caterina e a Santa Petronilla, il sovrappasso di via Salvo D’Acquisto, il ponte a Marina Palmense, cercando di non trascurare la manutenzione nei vari quartieri: "Sono arrivate risorse per circa mezzo milione, per realizzare una banca dati del server in cloud, per risparmiare anche sulla bolletta elettrica per 2mila euro al mese. Si cerca di ottimizzare il più possibile il calore negli edifici e l’illuminazione pubblica, tutto per quanto possibile ha margini di risparmio, è una situazione che rimette in discussione i comportamenti di tutti". Ci si aspettava qualcosa di più dalle parti di Ancona: "Dalla Regione non è arrivato un netto segnale di discontinuità, per quanto riguarda l’attenzione alla viabilità del fermano. I fondi sono andati altrove, per noi c’è poco e la Lungotenna è finanziata per meno della metà, manca il finanziamento del ponte, la strada da Amandola a Servigliano poteva essere accompagnata da un finanziamento che rendeva giustizia al territorio fino a Campiglione. Il cambiamento è fatto anche di segni, ci aspettavamo qualche segnale in più dalla Regione".