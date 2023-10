Caso Bacci a Sant'Elpidio a Mare: la giunta lavora nell'ombra

Da una parte la previsione di fondi per il noleggio dei moduli – containers destinati agli studenti della scuola media ‘Bacci’, quando questa dovrà essere demolita e ricostruita; dall’altra l’ipotesi, in via di definizione, di sistemare la primaria nell’ex scuola materna Bartolucci; dall’altra ancora, le notizie sulla collocazione delle opere di Pinacoteca e Museo della calzatura nell’ex tribunale (garantendo anche le condizioni di sicurezza): tanti elementi che hanno fatto desumere al Pd che "l’amministrazione sta preparando il piatto da servire bell’e pronto per la delocalizzazione degli alunni della ‘Bacci’. Una decisione importante il cui percorso soluzioni non è condiviso né col consiglio comunale, né con la cittadinanza, né con i genitori" dice la segretaria Loredana Marziali "A pochi mesi dall’inizio dei lavori alla ‘Bacci’, l’amministrazione non ha ancora un progetto chiaro e definito su dove e come sistemare gli alunni" insiste, ricordando le due interrogazioni con cui il Pd ha chiesto lumi sulla questione "senza mai ottenere risposte precise", mettendosi a disposizione su una tematica di interesse generale. Che al Pd piaccia la soluzione dell’ex Tribunale per le medie, non è una novità "ma il sindaco è stato sempre evasivo, dicendo che lì non ci sono spazi sufficienti, senza dire quante aule ci si potrebbero ricavare e quante resterebbero fuori, né i costi della messa a norma dell’edificio". Bene la soluzione Bartolucci per la primaria ma "in bilancio sono stati previsti 50mila euro senza chiarire quante classi ci andranno e quali lavori occorrono". Per il noleggio dei moduli, per 3 anni, sono stati previsti 717mila euro "senza considerare le opere di urbanizzazione indispensabili in quell’area (sotto l’ufficio postale), con una previsione di spesa di 300mila euro, non previsti in bilancio. Un’operazione che, in tutto, costerà circa 1milione di euro: non sarebbe meglio spenderli su immobili comunali? Si è pensato al servizio di scuolabus e al fatto che il venerdì lì c’è il mercato settimanale?". Tanti interrogativi senza risposta, per i quali urge un confronto "vero, e non di facciata" conclude il Pd.

m.c.