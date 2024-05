Caso Bracalente e ipotesi sfiducia

Che ci sia da rimettere mano al rimpasto appena annunciato per il sindaco, Alessio Pignotti? Ormai chiaro bersaglio del fuoco amico interno a Comune e maggioranza, Pignotti deve fare i conti con un ‘altarino’ svelato artatamente da franchi tiratori, che riguarda l’assessore appena riconfermato, Claudia Bracalente. Si tratterebbe di un conflitto di interessi dell’assessore per un contenzioso innescato da una congiunta presso la Commissione Tributaria Regionale nei confronti del Comune avverso l’avviso di pagamento dell’Imu del 2017. Un procedimento giunto a un secondo grado di giudizio per il quale la giunta (quella precedente) ha deliberato la nomina di un proprio legale. L’atto non è stato ancora pubblicato, ma gole profonde e beninformate si sono premurate di mettere in piazza il caso, rimettendo in discussione la carica della Bracalente. Intanto, a sparare a zero sul rimpasto sono Fd’I, Lega, Unione Civica, Centrodestra per Sem. "Uno spettacolo indecoroso messo su da Alessio Terrenzi che ne è il regista, da Jessica Marcozzi che è l’aiuto regista, mentre il sindaco Pignotti è la comparsa. Un sindaco commissariato perché – dicono i consiglieri Gionata Calcinari, Antonietta Schipani e Massimo Meconi – Terrenzi ha scelto di revocare tre assessori eletti con un assessore sconosciuto e altri due noti ma di cui non si sentiva il bisogno, mettendo in piedi una strategia non per la città ma per obiettivi personali". E aggiungono: "Terrenzi ancora una volta non ha rispettato la volontà dell’elettorato, sostituendo Paolo Maurizi, campione di preferenze, con Matteo Verdecchia che non ha portato a termine nessun mandato e che ora, da vicesindaco, incalza Pignotti". La Grottesi? "E’ del tutto sconosciuta, nata qui, dove non si vede da decenni. Forse – il commento sibillino – scopriremo tra qualche tempo la vera ragione per cui è stata scelta lei per l’urbanistica". Ce n’è anche per Norberto Clementi: "Ha lasciato il Comune con un buco di 8milioni di euro. Non capiamo dove sia la sua capacità di risolvere problemi che ha contribuito a creare negli anni". Fi? "Esce indebolita con Roberto Greci fortemente ridimensionato. Ma, questa manovra non è ancora finita. I prossimi bersagli saranno proprio lui e la Bracalente" preconizzano. "I tre consiglieri di maggioranza che si sono opposti al rimpasto sono stati derisi disprezzati". C’è margine per una mozione di sfiducia? "Ci stiamo pensando".

Marisa Colibazzi