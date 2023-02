Caso Emmanuel, diffamò testimone Ex consigliere condannato

L’ex consigliere comunale di Fermo ed ex presidente della Provincia di Ascoli, Massimo Rossi, condannato anche della Corte d’Appello di Ancona per diffamazione a mezzo internet, per aver offeso la reputazione di Pisana Bachetti, pubblicando un post su Facebook, in cui la definiva improbabile testimone e sostanzialmente accusandola di aver reso false dichiarazioni per ragioni di discriminazione razziale nel corso dell’indagine sulla morte del rifugiato nigeriano Emmanuel Chidi Namdi. I giudici dorici hanno confermato in pieno la sentenza emessa in primo grado dal tribunale di Ascoli Piceno, condannando anche le altre tre persone che avevano commentato le esternazioni social di Rossi.

"Da parte nostra c’è grande soddisfazione per questa sentenza – ha dichiarato all’uscita dall’aula l’avvocato Laura Dumi, legale della Bachetti – che conferma il carattere gravemente lesivo dell’onore e della reputazione della mia assistita. Rossi sostanzialmente la accusava di aver reso una testimonianza non veritiera per una sorta di intolleranza nei confronti degli extracomunitari, citando anche un vecchio articolo di giornale in cui la Bachetti raccontava di aver salvato dei gattini che erano stati messi in un sacco da alcuni cinesi per essere portati via. Nella sentenza di primo grado, però, il giudice aveva affermato che Rossi si era sostituito all’autorità giudiziaria visto che le sue esternazioni erano state fatte ad appena due giorni di distanza dalla tragedia, quando tutti i testimoni del fatto dovevano ancora essere ascoltati e la dinamica dello scontro in strada era da ricostruire. Le esternazioni di Rossi sono state poi smentite dalla documentazione raccolta dagli inquirenti. La gogna dei social e mediatica, però, era ormai stata scatenata".

La Bachetti era stata testimone oculare della tragica violenza in cui aveva perso la vita il profugo nigeriano e, nonostante avesse raccontato la verità sull’accaduto, era stata insultata, offesa e presa di mira da chi sosteneva le ragioni del richiedente asilo politico africano. A distanza di sette anni dal fatto arriva anche la sentenza di secondo grado che riabilita la donna, all’epoca dei fatti indicata come una "supertestimone mitomane". Il magistrato che ha indagato sulla morte di Emmanuel ha stabilito la totale attendibilità della Bachetti. Oltre ai post offensivi in questione, in quei giorni la testimone era stata definita xenofoba, bugiarda, mitomane, amante della notorietà e apostrofata in altri modi non ripetibili. Aveva ricevuto minacce di morte sul web e telefoniche, tanto che era stata costretta a rinviare di una settimana l’inaugurazione del suo nuovo negozio.

Fabio Castori