Il caso Marcorè scatena una bufera: Pd all’attacco, Ciarpella non ci sta

Porto Sant’Elpidio (Fermo), 6 novembre 2023 – L’esclusione di Neri Marcorè dalla direzione artistica del Teatro delle Api è materia di una virulenta polemica politica targata Pd verso l’amministrazione Ciarpella. Solidarietà arriva da Renzo Franchellucci, assessore alla cultura quando venne inaugurato il Teatro delle Api e affidata la direzione artistica a Marcorè e Giambattista Tofoni: "Neri meritava rispetto e gratitudine.

Avergli tolto la direzione artistica è una legittima facoltà della nuova amministrazione ma è vergognoso non aver speso un gesto, né una parola per esprimergli la gratitudine che merita". Per l’ex sindaco Nazareno Franchellucci: "Neri è stato tra le più grandi fortune che potessero capitare alla nostra città. Non ha mai ricevuto né preteso compensi e rimborsi spese e ha portato alle Api, gratuitamente tanti nomi importanti i cui incassi sono andati in beneficienza".

"La stagione teatrale e musicale delle Api – dice la consigliera Annalinda Pasquali - finora è stata un unicum nel panorama regionale. Marcorè ha portato spettacoli che nessuno programmava dando un’alternativa a stagioni dell’Amat che vedono alcuni spettacoli ripetersi nei teatri che gestisce. Il prestigio delle Api era dato dalla direzione di Marcorè e non potrà essere sostituito da una programmazione Amat che, pur di qualità, è da manuale".

Solidarietà a Marcorè anche dalla segretaria regionale Pd, Chantal Bomprezzi e dalla parlamentare Alessia Morani. La replica del sindaco Massimiliano Ciarpella alle "raffiche di lamenti, infarciti di retorica, di esponenti Pd per il nuovo corso della stagione teatrale senza la direzione artistica di Marcorè. Questo succede quando si perde di vista l’obiettivo generale e ci si avventura in crociate missionarie. Questa è la sinistra che taccia di lesa maestà un’opinione differente. Se chi oggi si straccia le vesti, avesse dato risorse adeguate e soprattutto in tempi congrui, avrebbe fatto un favore a Neri, alle Api e alla città dato che non siamo mai riusciti ad allestire una stagione prima di fine gennaio. Non mi sentirete mai dire una parola irrispettosa verso un grande artista di cui siamo tutti orgogliosi e con cui ci sarà occasione di collaborare. Lo ringrazio per tutto ciò che ha dato ma ogni cosa ha un suo corso e abbiamo pensato fosse tempo di aprire una nuova stagione".

m.c.