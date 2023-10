Caso Marina, il Tar dà ragione al Comune

Toccano il cielo con un dito dalla contentezza il sindaco Valerio Vesprini e il suo vice, Fabio Senzacqua, che ieri hanno convocato alle ore 13 una conferenza stampa per commentare a tamburo battente il pronunciamento del Tar delle Marche, pubblicato poco prima, sulla decadenza della concessione marittima decretata dal Comune nei confronti della società Marina srl. Quest’ultima aveva fatto ricorso al tribunale chiedendo di annullare il decreto previe le misure cautelari: "Con la sua ordinanza, emessa ieri – sottolineano sindaco e vice - il Tribunale Amministrativo non ha fatto altro che avallare ed avvalorare il comportamento tenuto sulla questione dagli uffici comunali: Quel decreto di annullamento della concessione – hanno precisato - non sarebbe stato mai emanato se la società, onorando i propri doveri, avesse pagato i canoni demaniali pregressi per un ammontare di 970.000 euro circa. Noi gli abbiamo sempre detto versate il dovuto o in sostituzione presentate una polizza fideiussoria e il decreto verrà cancellato. Parole al vento! Però – specifica il primo cittadino – non voglio che la questione venga interpretata come una contrapposizione tra noi e la società Marina". "Non è una novità – aggiunge il vicesindaco Senzacqua – che, come assessore responsabile del patrimonio sto vagliando tutte le concessioni di proprietà comunali perché siano in regola con i pagamenti, il che spesso non avviene. Il porto con la società Marina è soltanto uno dei casi".

Il Tar una soddisfazione, ma piccola piccola, la dà anche alla società scrivendo nell’ordinanza che: "L’accoglimento della domanda cautelare è subordinata alla condizione risolutiva della prestazione di idonea cauzione pari al totale del debito indicato nel provvedimento di revoca (970.516,06 alla data del 31 novembre 2022 oltre alle annualità dei canoni 2023 e 2024 determinati dal Comune. La garanzia sarà fornita da parte di un istituto bancario o assicurativo entro il termine perentorio del 22 novambre 2023 (Giorno precedente la data di scadenza. In poche parole se per il 23 la società non avrà presentato la polizza perde la concessione. Al contempo il tribunale, per quello che potrà servire, ha fissato per la decisione di merito l’udienza pubblica del 17 luglio 2024. La chiosa del sindaco: "Io mi auguro che presenti la polizza in modo tale che si chiuda la faccenda e la società resti, altrimenti sostituirla nella gestione del porto sarà altamente problematico".

Silvio Sebastiani