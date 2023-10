Caso Salvatelli, parla Agostini:: "Iscrizione a Fd’I scusa assurda"

di

Si riaffaccia sulla scena politica l’ex sindaco Andrea Agostini in qualità di coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, per difendere a spada tratta Lauro Salvatelli, a cui sono stati revocati gli incarichi di vice sindaco e assessore e sparando ad alzo zero contro il sindaco Valerio Vesprini. Lo ha fatto, ieri, in una conferenza da solo, ma sostenendo di avere l’appoggio degli iscritti al partito anche consiglieri comunali. E’ proprio vero che quando il gioco si fa duro i duri cominciano a giocare. E’ un modo di dire che a Porto San Giorgio ben si confà all’attuale momento politico. Certamente di crisi in cui i partiti stanno cercando di riappropriarsi del loro ruolo a cui alle ultime comunali avevano nominalmente abdicato. In realtà non c’erano i marchi dei partiti tuttavia avevano concordato tutto. Attualmente si stanno creando ipotesi da perseguire per ridare dignità alle forze politiche. A far precipitare la situazione la sfiducia decretata dal sindaco a Salvatelli in maniera brutale: "O ti dimetti o ti sfiducio". Mostra il pugno duro Vesprini forse temendo che la situazione gli sfugga di mano. Ma dovrà fare i conti con l’ex sindaco Agostini. Nella conferenza di ieri ha dichiarato stima e vicinanza più assoluta a Salvatelli e sferrato un pesante attacco al sindaco che ha giustificato così la sua decisione: "Salvatelli non ha condiviso con me la scelta di iscriversi a Fd’I". Secondo Agostini una scusa assurda e risibile mentre più attendibile quella che circola in città, cioè che Salvatelli con i lavori pubblici si stava mettendo troppo in mostra oscurando lo stesso sindaco. Poi Agostini ha fatto riferimento ad alcuni episodi del passato come avvertimento a Vesprini: "Il sindaco pro tempore Claudio Brignocchi sfiduciò il suo vice, Diana Fioretti, e la sua esperienza amministrativa finì lì, la stessa cosa capitò a me quando sfiduciai il vice sindaco Carlo Del Vecchio. A buon intenditor…".

Tra le critiche rivolte a Vesprini quella di incoerenza perché "passa da sinistra a destra e viceversa come se niente fosse". Lo contesta anche per aver concentrato su di sé le deleghe all’urbanistica e ai lavori pubblici, "cosa che non avviene neppure nei Paesi totalitari". In ogni modo adesso con lui le cose cambieranno perché Fd’I ricomincerà a far politica. In conclusione chiederà al sindaco Vesprini un incontro quindicinale al quale saranno invitati a partecipare i tesserati di Fd’I che sono in amministrazione, quindi il nuovo assessore Marco Tombolini a cui, essendo un insegnante, va data la delega alla cultura: "Una delle prime riunioni – chiosa – sarà proprio la ridistribuzione delle deleghe".