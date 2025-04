Caso scuola Collodi, scintille tra dem e FdI

In attesa che si riavviino i lavori della costruenda scuola Collodi, la questione è materia del contendere tra Pd e Fd’I. "E’ il solito modus operandi dei governi di destra – dice il Pd locale -. Da un lato si intestano il lavoro altrui (vedi la narrazione sulla paternità delle scogliere emerse, volute, progettate e co-finanziate dalla precedente amministrazione) ma fanno lo scaricabarile su quello che non va o dove non riescono a trovare soluzioni". "A loro dire, le colpe dell’attuale impasse sarebbero riconducibili a precedenti amministrazioni che – aggiunge il Pd - hanno trovato finanziamenti e progettato l’opera. Ma è oggettivo che se oggi i lavori sono fermi è perché l’appalto è stato bandito nel febbraio 2024 senza tener conto dell’aumento dei costi, dall’amministrazione Ciarpella che ora, in evidente imbarazzo, dimentica che ogni vincolo contrattuale e ogni responsabilità giuridica nasce proprio con l’appalto dell’opera affidato, a quanto pare, consapevoli del problema e delle conseguenze (come la sospensione dei lavori). A maggior ragione erano chiamati a una revisione visto che neanche condividevano il progetto tanto da chiedere variazioni con ulteriori costi. Ma, sbagliando, non l’hanno fatto".

L’auspicio "è che si chiuda la stagione dell’individuazione di colpe altrui, che non interessa famiglie che sperano di mandare i figli in una scuola nuova e funzionale".

Per Fd’I, il Pd sta solo cercando di "accendere i riflettori su di sé, scaricando su altri le loro responsabilità. Se l’amministrazione in carica nel febbraio 2023 avesse bandito la gara prima dell’entrata in vigore del nuovo Codice degli Appalti l’epilogo sarebbe stato diverso. Evidentemente, la priorità era la campagna elettorale e le conseguenze di quell’incapacità amministrativa sono evidenti".

Fd’I spiega che, quando la vicenda è passata nelle loro mani "non si poteva disconoscere un progetto già validato, né chiedere una revisione del decreto di finanziamento anche se è ormai evidente che nel procedimento culminato nel febbraio 2023 ci sono errori e leggerezze. Forse il Pd suggeriva di cestinare tutto il lavoro che loro stessi avevano fatto e ripartire da zero? Ma c’è bisogno di quella scuola e noi abbiamo scelto di rimboccarci le maniche, mettere in campo ogni soluzioni utile ad ottimizzare progetto, finanziamento e tempi per accelerare l’iter di sblocco e garantire alla comunità una nuova scuola nel più breve tempo possibile".

Marisa Colibazzi