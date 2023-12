Caso sicurezza sul tavolo del sindaco

Ieri pomeriggio, l’ennesima baruffa fra tunisini, in una via del Borgo Marinaro (in pieno centro) e a un certo punto, sono anche spuntati coltelli. Pochi giorni fa, una ragazza in evidente stato alterato ha dato in escandescenze, lanciando bottiglie e bicchieri, rovesciando sedie e seminando confusione in un’altra via, sempre in pieno centro. Un’altra volta sono state le solite bande di ragazzi che, come accaduto ieri, se le sono date di santa ragione in piazza, spaccandosi bottiglie in testa quando non accoltellandosi. Un’altra volta, nei giardini dietro al Comune, un noto tossicodipendente si è avventato contro un passante, lo ha riempito di botte per non si sa bene quale motivo. Altre volte sono piccoli spacciatori che, incuranti di tutto e tutti, sia in centro città che nella zona nord e sud, a qualsiasi ora del giorno, trafficano davanti ad attività commerciali, nella pubblica strada o in piazza. Altre volte ancora, sono auto in sosta sfregiate per puro gusto vandalico. E poi ci sono gli episodi di microcriminalità diffusa, piccoli furti tentati o riusciti. E, non ultimo, c’è la paura: paura quando a sera si chiudono i negozi e i commercianti vanno verso casa con l’incasso consapevoli del rischio di incappare in gentaglia senza scrupoli; o quando si va a fare un giro con il proprio cane o una semplice passeggiata. La casistica è varia e, purtroppo, è lungo l’elenco di fatti che minano il senso di sicurezza di cittadini e commercianti. Tanti piccoli episodi che, dagli oggi, dagli domani, agitano gli animi e catalizzano l’attenzione in città (oltre che imperversare sui social) tra residenti e commercianti che confidano i loro timori come nel caso del bar che apre quasi all’alba o che chiude tardi la sera, o del negoziante che si ritrova perfino escrementi umani davanti all’attività. "L’attenzione c’è, ed è alta. Di questo non si deve dubitare" assicurano dagli ambienti amministrativi, portando a riprova le molteplici riunioni del Comitato per la sicurezza che si stanno tenendo in Prefettura e preparandosi ad approvare, nel consiglio di domani sera, il regolamento per la Consulta sulla sicurezza. C’è la presenza di forze dell’ordine e polizia locale e i soggetti che creano maggiore scompiglio (sono per lo più di nazionalità straniera e gran parte di loro si spostano con i monopattini dalla zona sud e da Lido Tre Archi) sono pure noti ma, evidentemente, tutto questo non basta.

Marisa Colibazzi