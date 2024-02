Casolare inagibile dopo l’incendio: "Non so dove andare, dormo in garage"

La piccola casa in via Ariosto, a Cascinare, dove abitavano Filippo Mattiozzi, il 55enne deceduto il 30 gennaio scorso, per le esalazioni provocate dall’incendio della canna fumaria, con la sua compagna, Letizia Papiri, è inagibile. Per la 48enne, un’altra mazzata, dopo la perdita del suo uomo: adesso si tratta di trovare un posto dove stare. "Non so dove andare. Ho caricato quello che potevo in auto e, per il momento, sono ospitata da un’amica, a Civitanova, dormo nel garage ma non posso andare avanti così" racconta la Papiri mentre guarda, sconfortata, l’interno del casolare dove ha vissuto per 8-9 anni con Filippo, e dove ora, nelle stanze le cui mura sono annerite dall’incendio, c’è una quantità di sacchi ammassati, pieni di materiale da portare via perché l’immobile (peraltro occupato dalla coppia senza un regolare contratto di affitto), ormai inagibile, deve essere sgomberato del tutto e chiuso. Una volta dissequestrata la sua Panda, la donna ci ha caricato quanti più sacchi possibile con effetti personali e materiale di stretta necessità, facendone, di fatto, la sua casa. Ieri, operai incaricati dal Comune hanno provveduto a rimuovere le parti pericolanti del casolare, ad accatastare mobilio e suppellettili varie danneggiate dall’incendio, nel prato adiacente. All’indomani della tragedia che le ha portato via il suo compagno di vita, gli amministratori e i servizi sociali hanno proposto alla donna, ormai senza una casa, di sistemarla provvisoriamente in una struttura d’accoglienza, le cui spese sarebbero state sostenute dal Comune, per avere intanto la sicurezza di un tetto sopra la testa, oltre che per avere il tempo di riorganizzarsi. Ma la donna ha preferito declinare la proposta, continuando a passare le notti in auto, ad essere sostenuta e accolta da qualche amica e, nel frattempo, conta in un aiuto per trovare una sistemazione abitativa più a lunga durata: "Spero che in Comune mi diano una mano a trovare una casa, anche piccola a me basterebbe. Adesso sono rimasta completamente sola e non so come fare. Mi sento persa. Disperata".

Molte delle sue aspettative erano legate all’incontro avuto ieri pomeriggio col sindaco, Alessio Pignotti, al quale la Papiri ha reiterato le sue richieste e necessità. "Ha rifiutato la nostra proposta di andare momentaneamente in una struttura" conferma il sindaco Pignotti. "Noi, a livello economico, un sostegno lo troviamo – si limita ad aggiungere, dinanzi all’ennesima emergenza casa che si trova ad affrontare in questo periodo -. Ci attiviamo, certo. Adesso valutiamo anche con i Servizi Sociali che cosa si può fare. Intanto, oggi (ieri, ndr) abbiamo provveduto a ripulire tutta l’area intorno all’abitazione".

Marisa Colibazzi