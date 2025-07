"Cassa in deroga del settore moda. Bene la proroga"

La Cna di Fermo esprime soddisfazione per la proroga fino a 12 settimane della cassa integrazione in deroga per il comparto moda, utilizzabile tra il primo febbraio e il 31 dicembre. "È un segnale importante per un settore che sta affrontando una crisi strutturale e che nella nostra provincia rappresenta una componente fondamentale del tessuto produttivo : dichiara Paolo Mattiozzi, presidente Cna Federmoda di Fermo – Grazie all’azione costante di Cna a livello nazionale, il provvedimento consente anche l’anticipo diretto della prestazione da parte dell’Inps, senza l’obbligo di dimostrare difficoltà finanziarie da parte dell’azienda, rendendo la misura più accessibile alle micro e piccole imprese". "Attendiamo ora con urgenza – sottolinea Andrea Caranfa, direttore generale Cna Fermo e responsabile Cna Federmoda – le istruzioni operative da parte dell’Inps per consentire alle imprese di attivare la procedura. I nostri uffici sono già a disposizione per supportare aziende e consulenti in ogni fase". La misura, riservata alle imprese con meno di 15 dipendenti e attivabile solo dopo l’esaurimento degli strumenti ordinari di sostegno al reddito, rappresenta una boccata d’ossigeno per decine di realtà del territorio. "Come Cna continueremo a monitorare l’attuazione del decreto – precisa Caranfa – Riguardo il credito d’imposta Ricerca e Sviluppo, accogliamo con favore l’atteso atto di indirizzo firmato dal Vice ministro Maurizio Leo, provvedimento secondo il quale se il credito d’imposta risulta fondato, cioè accertato, certificato o supportato da evidenze, l’amministrazione dovrebbe privilegiare l’annullamento dell’atto piuttosto che l’azione di recupero. A questo proposito, valuteremo con attenzione il documento, nell’ottica della tutela delle attività del comparto".