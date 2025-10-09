"Cassani verrà al Gp di Capodarco"

Anche stavolta, il monturanese ‘nonno eroico’, Nello Ribichini si è trovato puntuale e pronto ai nastri di partenza dell’Eroica, a Gagliole in Chianti, con la sua inossidabile bici d’epoca, la tenuta anch’essa storica d’ordinanza, forte dei suoi 88 anni che ne hanno fatto il ciclista più anziano, ma anche il partecipante più longevo e irriducibile avendo partecipato a tutte le 28 edizioni di una corsa dal fascino senza tempo con bici d’epoca. Anche quest’anno Ribichini ha pedalato per circa 30 km, arrivando fino al Castello di Broglio, "un punto iconico di questa corsa" rileva l’ideatore dell’Eroica, Giancarlo Brocci, amico dell’eroico monturanese che è ormai l’unico ciclista rimasto ad aver partecipato a tutte le edizioni. Un recordman, considerata anche l’età. Quest’anno i partecipanti effettivi sono stati 8.328, di cui 1.111 donne e 5.464 italiani (pari al 60,7% del totale). Gli stranieri restano una componente fortissima, con oltre il 40% dei ciclisti provenienti da ogni parte del mondo.

"Sono andato davvero molto bene, in scioltezza – racconta Ribichini – non ho mai messo i piedi a terra. E’ stata una forse la più bella Eroica che abbia mai fatto". In realtà, strada facendo una volta si è fermato: "C’erano due ragazzi che avevano avuto un guasto con la bici, mi hanno riconosciuto e sapevano anche che sono meccanico. Come potevo non aiutarli?".

Ribichini arriva all’Eroica sempre ben allenato e in forma e riscuote la curiosità e l’interesse degli altri partecipanti, ed è conteso dai media che seguono con sempre maggiore attenzione una corsa che, anche quest’anno ha contato oltre 9mila iscritti, di cui 3500 stranieri. E siccome ormai è di casa sia all’Eroica che a Gagliole in Chianti, che con altri ciclisti, anche quest’anno ha accettato la richiesta dell’amico giornalista, commentatore e appassionato di ciclismo, Davide Cassani: "Mi ha chiesto in prestito la bicicletta storica costruita nel 1967 da Mauro Fossati, meccanico del campionissimo Fausto Coppi e del suo gregario e mio grande amico, Michele Gismondi, per partecipare all’Eroica. Ogni volta mi chiede se gliela vendo ma io sono stato chiaro: finché ci sono io quella resta a me. Non se ne parla". In compenso fa sapere che "Cassani ha accettato il mio invito a venire al prossimo Gran Premio di Capodarco, in memoria del nostro amico Gaetano Gazzoli".

Marisa Colibazzi